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Меркель предупредила об обострении ситуации в Ливии

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Меркель предупредила об обострении ситуации в ЛивииБерлин, 12 сентября. Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что приложит все усилия, чтобы избежать опосредованной войны в Ливии. Об этом глава немецкого правительства рассказала в ходе выступления в Бундестаге.

Меркель отметила, что в Ливии развивается ситуация, которая может перерасти в новые масштабы и превратиться в нечто похожее на ситуацию в Сирии. По словам канцлера, главное сейчас не допустить в Ливии опосредованной войны.

Глава немецкого парламента также добавила, что если ситуация в Ливии не будет стабилизирована, то дестабилизация произойдет на все Африканском континенте. 

Ранее опасения о том, что вооруженный конфликт в Ливии может перерасти в полномасштабную гражданскую войну, выразил генеральный секретарь ООН Антонио Гутерриш.

В 2011 году в Ливии наступил хаос, который был вызван свержением и убийством ливийского лидера Муаммара Каддафи. В тот момент Ливия де-факто перестала существовать как единое государство. В настоящее время в стране установлено двоевластие. Так, на востоке страны руководит избранный народом парламент, а на западе — в столице Триполи — правит сформированное при поддержке ООН и ЕС Правительство национального согласия. Вопрос урегулирования ливийского конфликта по-прежнему остается открытым.

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Источник: Libyaobserver.ly
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