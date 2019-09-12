В Совфеде предложили ужесточить наказание за агитацию в день выборов

Москва, 12 сентября. Комиссия Совета Федерации по защите госсуверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ предложила обсудить возможность ужесточения наказания за распространение политической агитации в день выборов. Об этом сообщил глава комиссии Андрей Климов в ходе заседания рабочей группы, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

Климов подчеркнул, что американские корпорации Google и Facebook вмешивались в ход единого дня голосования в России. Члены комиссии Совфеда подвергают медиагигантов критике из-за распространения ими политической рекламы в день тишины и в сам единый день голосования.

«Google и Facebook не могли не знать о запрете на распространение политической рекламы, но тем не менее продолжали это делать», — указал Климов.

Глава комиссии отметил, что задача российских властей — не допустить повторения подобных нарушений.

«Учитывая масштабы этих площадок, мы делаем на этом особый акцент. Даже одно слово, опубликованное в Google, несопоставимо по охвату с тем, как какое-либо сообщение тиражируется например в районной газете», — подчеркнул сенатор.

Как отметил Климов, западные интернет-компании, в том числе Facebook, заявляют, что в первую очередь нужно наказывать самих рекламодателей, передает НСН.

«Заметьте, об этом говорит не только Совет Федерации, но и американская компания. Нам надо иметь в виду. Может наше законодательство должно быть более ощутимым по отношению к недобросовестным рекламодателям», — предположил парламентарий.

Глава комиссии подчеркнул, что это, тем не менее, не извиняет Facebook за вмешательство в суверенные дела России.

Напомним, ранее заместитель главы Центризбиркома РФ Николай Булаев заявил, что Google публиковал политическую рекламу в день выборов, а это можно расценить как вмешательство во внутренние дела России. Как считает замглавы ЦИК, Запад отрабатывает способы вмешательства во внутренние дела РФ перед выборами 2021 и 2024 года.

Отметим, что в преддверии выборов Роскомнадзор предупредил Facebook, Instagram, Google и YouTube о недопустимости распространения политической рекламы в единый день голосования, сообщает «Царьград». В ведомстве подчеркнули, что несоблюдение этих правил будет расцениваться как вмешательство в суверенные дела России, а также как враждебное воздействие и воспрепятствование проведению демократических выборов в РФ, передает Infox.ru. Ранее члены Общественной палаты пригрозил американским компаниям многомиллионными штрафами за вмешательство в российские выборы.