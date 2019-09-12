Суворов и Дзержинский — топ нерассказанных новостей о прошлом. Колонка Николая Старикова

Конечно, жить вчерашним днем занятие не самое правильное. Но еще более неправильным является жизнь без памяти о прошлом. Золотая середина — вот, что необходимо. Но в век социальных сетей и новостных агрегаторов повестку дня формируют именно они. Подробнее — в авторской колонке писателя и общественного деятеля Николая Старикова для Федерального агентства новостей.

В текучке обсуждения итогов выборов, бесконечного украинского «сериала», военной кампании против боевиков в Сирии, важно обратить внимание людей на ключевые события прошлого. Это важная воспитательная мера. Что же предлагалось гражданину России в качестве основных новостей в день 11 сентября? В смысле — «новостей о прошлом».

Каждый из вас читал это самостоятельно. А вот то, что нам в этот день не рассказали.

11 сентября — это День рождения Феликса Эдмундовича Дзержинского. Железного Феликса, одного из создателей ВЧК. Он отец наших современных спецслужб, его портрет висит почти в каждом кабинете сегодняшних сотрудников ФСБ и полиции. Кристальную честность товарища Дзержинского отмечали даже его враги. Именно поэтому в отличие от многих персонажей Великого Октября он вошел в историю, как исключительно положительный герой. Молодое поколение знает его, по большей части, как памятник, который снесли в дни смуты 1991 года на Лубянской площади. И куда его, по мнению многих (в том числе и моему), надо бы в обязательном порядке вернуть.

А ведь день рождения Дзержинского прекрасный повод не только, чтобы добрым словом вспомнить того, кто с 1921 года был народным комиссаром путей сообщения, оставаясь на этом посту до февраля 1924 года. Именно Феликс Эдмундович привел эту важнейшую отрасль хозяйства в порядок. В феврале 1924 года в первую сессию Ф. Э. Дзержинского утвердили председателем ВСНХ СССР, а в ноябре того же года он был назначен председателем Главметалла.

То есть партия и государство направили его на чисто хозяйственную, экономическую работу. Ведь ВСНХ СССР — это высший совет народного хозяйства, который руководил всей экономикой, а чуть позже только промышленностью. На этой работе Дзержинский и скончался 20 июля 1926 года. Около трех лет руководил ЧК, около трех лет железной дорогой, около двух лет — всей экономикой.

Как не вспомнить такого человека? Нам же в день его рождения говорят только о том, что где-то в Красноярске сотрудники ФСБ отметили день рождения своего главного «шефа». Нет программ о Дзержинском, нет фильмов. Нет новости номер 1-2-3 на эту тему. А в целом про него вспоминают во время очередного скандала, когда очередные недалекие «Студенты ВШЭ потребовали убрать памятник Дзержинскому с территории университета».

О чем еще нам не рассказали 11 сентября? В этом году почти ничего не рассказали о странных терактах в США, когда «башни-близнецы» сложились от врезавшихся в них самолетов. Третьим в те же часы сложилось еще одно здание в Нью-Йорке. Вот только никто в него не врезался…

Ну, да ладно-то дела не нашей страны. Об этом можно и пунктиром. Без подробностей.

А вот почему никто не рассказал о 220-й, то есть очень «круглой» дате начала героического и беспримерного перехода Суворова через Альпы, которая началась 10 сентября 1799 года ? До русских чудо-богатырей, под командованием военного гения А.В. Суворова, через Альпы в истории переправилась только одна армия — Ганнибала. В античности. И Ганнибалу никто не мешал, бои в Альпах он не вел — просто перешел через них и в том был невероятный подвиг.

Что же говорить о Суворове, который прошел через Альпы с боями, отбиваясь от наседавших французов. В первые два дня «горной прогулки» были знаменитый штурм перевала Сен-Готард, взятие Чертова моста, перекинутого через пропасть, где и стоит сегодня памятник суворовским чудо-богатырям.

Почему важно помнить и рассказывать об этом сегодня? Потому, что в результате целой цепи предательств СОЮЗНИКОВ России, войска Суворова оказались окруженными в горах. Без продовольствия и с ограниченным количеством боеприпасов. И если бы не мужество солдат и офицеров и гений Александра Васильевича, то наши войска были бы уничтожены. Но Суворов вышел победителем, и даже в подобном положении сумел «притащить» с собой еще 1400 пленных французов.

«Побеждая всюду и во всю Вашу жизнь врагов Отечества, Вам не доставало одного — преодолеть и самую природу, но Вы и над нею одержали ныне верх», — писал Суворову император Павел I.

Как можно не рассказать народу о том, какие подвиги тогда были совершены? Тем более, что по итогам этого похода Суворов подорвал свое здоровье и скончался 6 мая 1800 года.

Последний поход великого русского полководца, который не знал ни одного поражения.

А в новостях совсем иные темы. Это, если, мягко говоря…