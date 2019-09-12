Онищенко приветствует сотрудников Роспотребнадзора, отмечающих профессиональный праздник

Почти вековому юбилею Роспотребнадзора и его сотрудникам посвящает свою авторскую колонку в прошлом многолетний глава этой службы — первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке, заслуженный врач, доктор медицинских наук Геннадий Онищенко.

Роспотребнадзор готов к новым вызовам. Колонка Геннадия Онищенко

Приближается 97-я годовщина со дня создания Государственной санитарно-эпидемиологической службы Российской Федерации, законодательной основой формирования которой стал декрет «О санитарных органах республики», принятый Советом народных комиссаров РСФСР 15 сентября 1922 года. С этого времени санитарно-эпидемиологическая служба РФ ведет свою официальную историю. Сегодня это Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор).

Санитарно-эпидемиологический надзор стал основным средством достижения санитарно-эпидемиологического благополучия в нашей стране. Это основной механизм, с помощью которого решаются насущные проблемы охраны здоровья россиян.

Роспотребнадзор осуществляет свою деятельность непосредственно через свои территориальные органы во взаимодействии с другими федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов РФ и иными организациями.

В Федеральной службе по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека образовано 84 территориальных управлений и 84 центра гигиены и эпидемиологии в субъектах РФ. Специалисты Роспотребнадзора осуществляют санитарно-карантинный контроль в 285 пунктах пропуска, в том числе из них 102 — на автомобильном транспорте, 67 — в аэропортах, 64 — морских, 13 — речных, 39 — на пограничных железнодорожных станциях.

Помимо территориальных управлений и центров гигиены и эпидемиологии, Роспотребнадзору подведомствены 29 научно-исследовательских институтов, 12 противочумных станций, более 100 организаций дезинфекционного профиля. Всего в органах и организациях Федеральной службы работает около 110 тысяч специалистов.

Наше профессиональное credo

Дорогие коллеги!

Профессиональное credo отечественных санитарных врачей определяют высокие нравственные качества: патриотизм, интеллигентность, профессионализм, готовность к самопожертвованию, преданность врачебному долгу.

В канун профессионального праздника уместно вспомнить, что советская и российская государственная санитарно-гигиеническая служба неизменно опиралась на опыт предшествующих поколений санитарных врачей, для которых служение человеку, безусловное признание ценности человеческой жизни, профилактическое направление медицинской науки и практики являлись фундаментальными основами врачебной профессии.

В рамках реализации положений указа президента России «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» перед службой поставлены масштабные задачи.

Майский указ президента и значительная часть нацпроектов направлены на сохранение и укрепление здоровья людей. Проекты, которые относятся к нашей сфере, для нас особенно важны. Мы должны пересмотреть подходы к надзорным мероприятиям, еще раз переосмыслить все наши функциональные задачи именно с позиций достижения конечного результата — сохранения здоровья, снижения уровня смертности, увеличения продолжительности жизни, повышения ее качества.

Основная цель мероприятий Роспотребнадзора в рамках национального проекта «Экология» — это достоверная система мониторинга, оценка изменений качества воздуха и воды, оценка влияния этих изменений на здоровье, а также информирование населения. Первостепенная задача в нацпроекте «Демография» — работа над качеством питания, которое должно обеспечить здоровье нынешнего и будущего поколений.

Есть поводы для беспокойства

Однако есть факты, которые меня тревожат. Среди них — разрывающаяся связь поколений в связи с многочисленными реформами и пересмотром принципов контрольно-надзорной деятельности. Из-за этого, к сожалению, постепенно утрачивается опора на профессиональный авторитет наших предшественников. А ведь связь поколений всегда была отличительной чертой государственной санитарно-эпидемиологической службы. В связи с этим, считаю необходимым уделять больше внимания корпоративной этике.

Также меня крайне беспокоит тенденция, когда со стороны бизнеса, органов исполнительной власти звучат угрозы, касающиеся личной безопасности сотрудников службы. Считаю, что в подобных ситуациях прежде всего необходимо находить юридические аспекты взаимодействия с органами власти.

В динамично развивающейся общественной жизни заметно отстает публичная активность службы. Это касается разъяснения гражданам происходящих процессов в области безопасности питания, окружающей среды, взаимодействия с органами исполнительной власти. Образовавшуюся информационную нишу, которая ранее принадлежала Роспотребнадзору, начинают занимать более инициативные общественные организации.

На пороге нового технологического уклада

Остались позади самые трудные годы в истории нашего государства, которые мы прошли вместе, своим трудом предотвращая тяжелейшие осложнения санитарно-гигиенической обстановки в зонах конфликтов, техногенных и природных катастроф. Вдохновляясь самоотверженностью и работоспособностью наших предшественников при ликвидации натуральной оспы, мы разработали и выполняем отечественные программы по ликвидации полиомиелита, кори, острого гепатита B, добились впечатляющих успехов в борьбе с гриппом и острыми респираторными заболеваниями.

Сформировано современное законодательство в области защиты санитарно-гигиенического благополучия и защиты прав потребителя. Опираясь на научные разработки и опыт предшественников, мы творчески осмыслили, внедрив в медицинскую науку и практику, принципы оценки рисков в деятельности государственного санитарного надзора.

Сегодня наша цивилизация стоит на пороге нового технологического уклада. Это значит — у нас появляется редкий шанс на возвращение экологического баланса с природной средой, нарушавшегося на протяжении двух последних столетий. В результате в обозримом будущем существенно возрастают как возможности, так и значимость Роспотребнадзора.

Новые возможности биотехнологий и синтетической биологии несут огромные риски преднамеренного нанесения ущерба человечеству и гражданам нашей страны. Нужно многое сделать, чтобы наши способности, наши знания соответствовали этим вызовам, чтобы мы были готовы предотвращать возникающие риски.

Душевно приветствую и поздравляю вас с наступающим праздником, желаю успехов в самоотверженном служении государственной санитарно-эпидемиологической службе.

Пусть хранит Создатель вас в здравии и мире — людей, посвятивших себя самой святой на земле врачебной и медицинской профессии. Желаю всем вам здоровья, человеческого и творческого долголетия. Пусть ваша благородная деятельность будет наполнена творческими достижениями, а преданность профессии станет твердым убеждением и жизненной позицией.

Пусть в мире и благополучии живет и славится в веках наше родное Отечество, имя которому — Россия! С праздником!