Омелян признался, для чего был придуман «украинский гиперлуп»

Киев, 12 сентября. Бывший министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян признался, для чего в стране была придумана программа строительства тестовой площадки под сверхзвуковую транспортную систему Hyperloop. По словам бывшего чиновника, «украинским гиперлупом» он пытался поднять дух жителей страны и сделать так, чтобы они «поверили в себя».

«Идея очень проста. Я просто хотел, чтобы украинцы поверили в себя, что мы готовы смотреть вперед, выбирать новые сверхсовременные технологии», — сказал Владимир Омелян в интервью изданию «Буквы».

Он заявил, что вокруг проекта «украинского гиперлупа» удалось объединить большое число компаний: как отечественных, так и зарубежных. Омелян добавил, что Hyperloop разрабатывают на мировом уровне, а потому он счастлив, что во время своего нахождения на должности министра инфраструктуры Украина была «участником проекта».

«Посмотрим, если у нас будет финансовая поддержка со стороны европейских доноров, мы обязательно это продолжим реализовывать», — добавил Владимир Омелян.

По его словам, проект «украинского гиперлупа» был частной инициативой. Омелян добавил: он хотел бы, чтобы Украина была производителем и разработчиком Hyperloop, а «не в очередной раз потребителем» технологии.

Весной 2019 года президент Украины Владимир Зеленский раскритиковал некоторых чиновников страны за их оторванность от современных технологий. По его словам, некоторые из них знают только четыре слова из инновационно-технологической сферы: «инновация», «диджитализация», «гиперлуп» и «Илон Маск».

Напомним, в 2018 году Омелян заявил о планах Киева уже в 2019 году начать строительство системы сверхскоростных перевозок в вакуумной среде Hyperloop One. Проект вакуумного поезда Hyperloop был разработан канадско-американским инженером и инвестором Илоном Маском.