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Володин поздравил Роднину с днем рождения

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Володин поздравил Роднину с днем рождения

Москва, 12 сентября. Председатель Госдумы Вячеслав Володин в ходе заседания поздравил с днем рождения трехкратную олимпийскую чемпионку Ирину Роднину. Сегодня депутату исполняется 70 лет, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

«Давайте поздравим Ирину Константиновну Роднину с днем рождения», — сказал Володин.

Депутаты отреагировали на предложение аплодисментами.

«Ирина Константиновна, в этом зале всего лишь небольшая часть ваших поклонников и тех, кто вас глубоко уважает, ценит, любит. Думаю, что сегодня к нашим поздравлениям присоединятся миллионы», — заявил спикер нижней палаты парламента.

Он также отметил, что Роднина — «изумительный» человек.

«Мы с ней связываем развитие нашего российского спорта. Она была непобедима, неповторима. Затем тренерская работа, затем политика. Но в этой политике для нее главное —  это человек, ее избиратель», — подытожил Володин.

Ирина Роднина — советская фигуристка, трехкратная олимпийская чемпионка, десятикратная чемпионка мира. В Госдуме она занимает пост заместителя председателя комитета по международным делам.

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