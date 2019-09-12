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СК РФ запустил акцию помощи ветеранам

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СК РФ запустил акцию помощи ветеранам

Москва, 12 сентября. Следственный комитет инициировал акцию «Спасибо каждому ветерану!», посвященную 75-летию Победы. Об этом говорится на официальном сайте ведомства.

С каждым годом в России остается все меньше ветеранов, которые подарили мир в мае 1945 года. Сотрудники СК РФ призывают соотечественников присоединиться к акции.

«В СК РФ регулярно проводят встречи с участниками сражений и тружениками тыла, детьми войны и знают, что победить врага защитники нашей Родины смогли благодаря сплоченности, взаимопомощи, дружбе», — отмечается в сообщении.

Ветераны каждый день показывают пример милосердия и самоотверженности, учат молодое поколение урокам войны. Они нуждаются в заботе и поддержке — в самых простых вещах.

В ремонте, покупке продуктов, приятной беседе за чашкой чая. Герои Великой Отечественной войны должны чувствовать, что они нужны обществу.

Ранее сообщалось, что ветеранам в Москве выплатят до 10 тысяч рублей ко Дню Победы.

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