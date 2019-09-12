Рабочие ЛНР начали ремонт асфальтового покрытия Станично-Луганского моста

Луганск, 12 сентября. Дорожные рабочие Луганской Народной Республики приступили к ремонту асфальтового покрытия Станично-Луганского моста, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

Работы выполняются в рамках тех пунктов обязательств, которые взяла на себя республика. В настоящее время ведется выравнивание ям для дальнейшей укладки асфальтобетона.

«Задействовано в ремонте две единицы техники и около десяти рабочих», — уточнил корреспондент ФАН.

При этом украинская сторона по-прежнему лишь расчищает будущую строительную площадку для возведения обходного моста. На протяжении нескольких дней киевские рабочие убирают деревья, ранее поваленные сотрудниками МЧС ЛНР.

Напомним, в минувший вторник строители начали восстанавливать металлическую арку Станично-Луганского моста. Согласно планам, ремонтная бригада проведет сварочные работы на поврежденных балках для того, чтобы усилить конструкцию моста.

Мост через Северский Донец на пункте пропуска «Станица Луганская» разрушили при обстреле четыре года назад. Пешеходы переходят реку по временным деревянным настилам. Как заявил президент Украины Владимир Зеленский, Киев приступит к восстановлению переправы только после того, как ЛНР отодвинет свои укрепления.

Гражданская война на Украине длится с 2014 года, когда Киев развернул военную кампанию против Донецкой и Луганской Народных Республик. Они объявили о своей независимости, не приняв государственного переворота. За несколько лет боевых действий, по данным ООН, погибли свыше 10 тысяч человек.