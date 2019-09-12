В Госдуме предложили Украине претендовать на участок Луны вместо Крыма

Москва, 12 сентября. Депутат Госдумы Михаил Шеремет назвал глупой и ущербной национальную идею Украины вернуть потерянный Крым. По его словам, Киеву давно пора зарубить себе на носу, что Крым больше не украинский.

«Это не национальная идея, а ущербность и глупость украинских депутатов, которые придерживаются такой позиции. Если так пойдет дальше, то следующей национальной идеей станет желание включить в свой состав участок Луны. Все это глупость несусветная и абсурд», — пояснил Шеремет РИА Новости.

Народный избранник предложил украинским коллегам сделать нацидеей процветание и благополучие родной страны.

Напомним, что ранее Верховная рада Украины отказалась признавать состоявшиеся в Крыму российские выборы. В украинском парламенте подчеркнули, что возвращение полуострова стало национальной идеей страны.

Выборы в Госсовет Крыма прошли 8 сентября, в единый день голосования. В состав Госсовета Крыма входят 75 депутатов, 50 из них избираются по республиканскому избирательному округу, а 25 — по одномандатным избирательным округам.

Крым вошел в состав России по итогам народного референдума в 2014 году. Президент РФ Владимир Путин неоднократно заявлял, что решение, принятое крымчанами, окончательное и обсуждению не подлежит, а любые попытки его оспорить — это покушение на право народа на самоопределение.

С 2014 года Крым посетили делегации из США, Франции, Германии, Италии, Нидерландов, Японии и Эстонии. Каждый раз министерство иностранных дел Украины выпускало ноты протеста, требуя, чтобы все визиты на российский полуостров были согласованы с Киевом.