10% россиян признались, что обманывают руководство, отпрашиваясь с работы

Москва, 12 сентября. Отпрашиваясь с работы, 10% сотрудников предпочитают скрывать истинную причину отсутствия и придумывают для работодателя «искусственный» повод. Об этом свидетельствуют результаты опроса сервиса по поиску работы SuperJob.

Респонденты сознались, что врут работодателю, поскольку считают, что причина, по которой им действительно нужно отлучиться с работы, является слишком личной или будет воспринята руководством как несущественная.

Также жители России перечислили самые распространенные поводы, которые позволяют закончить рабочий день раньше времени, передает «ФедералПресс».

Пальму первенства среди них занял поход к врачу (этот предлог используют 20% респондентов). Помимо визита к медикам, активно отпрашиваются с работы для решения вопросов, связанных с детьми, по семейным обстоятельствам, для решения вопросов с оформлением документов, бытовых вопросов или по причине недомогания.

Стоит отметить, что 13% сотрудников заявили, что не отпрашиваются с работы, выстраивая свое расписание так, чтобы решать проблемы в нерабочее время.

Выяснилось, что женщины чаще мужчин отпрашиваются к врачу (24% против 15%) или по вопросам, связанным с детьми (13 и 7% соответственно), а мужчины чаще назвали в качестве причины отсутствия семейные обстоятельства (8 и 3%). Также мужчины чаще женщин признавались, что им приходилось обманывать руководство, отпрашиваясь с работы, рассказывает «Вечерняя Москва».

Опрос также показал, что работники тщательно скрывают походы на собеседования с новым работодателем на текущем месте работы.

Всего в исследовании приняла участие 1000 респондентов из различных российских компаний из всех округов страны.