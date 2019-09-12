На Украине назвали смешной и циничной позицию «Нафтогаза» по транзитному контракту с РФ

Киев обостряет ситуацию, в том числе и по газовому вопросу, накануне переговоров в «нормандском формате». Такое мнение в комментарии Федеральному агентству новостей высказал украинский политолог, координатор запрещенного на Украине объединения «Боротьба» Евгений Голышкин.

«Нафтогаз» хочет компенсации

Киев будет требовать от Москвы компенсации, если «Газпром» будет настаивать на заключении нового контракта о транзите газа на прежних условиях. Об этом заявил исполнительный директор «Нафтогаза» Украины Юрий Витренко.

По его словам, эта сумма может составить от 11 до 14 миллиардов долларов.

«Если они настоят на своей нынешней позиции, которая приведет к прекращению транзита через Украину с 1 января 2020 года, тогда мы заставим их заплатить», — подчеркнул он.

При этом Витренко добавил, если транзит газ через Украину продолжится, «Нафтогаз» не станет требовать от «Газпрома» возмещения ущерба.

В октябре 2018 года Юрий Витренко заявлял, что Украина уже обратилась в Международный арбитраж с требованием о возвращении Российской Федерацией примерно 12 миллиардов долларов, которые якобы потеряет Киев в результате запуска «Северного потока — 2» и простоя местной газотранспортной системы (ГТС).

«Смешно и цинично»

Как отметил Евгений Голышкин, одновременно смешными и циничными выглядят заявления украинской стороны на протяжении последних лет в части «противостояния» с Российской Федерацией относительно осуществления транзита газа в Европу через украинскую ГТС.

«Стимулируемые извне украинские спикеры озвучивают взаимоисключающие посылы: «обойдемся и без вашего газа», «мы не будем больше сидеть на вашей газовой игле». И вот уже свежее от исполнительного директора «Нафтогаза» Юрия Витренко: «если они настоят на своей нынешней позиции, которая приведет к прекращению транзита через Украину с 1 января 2020 года, тогда мы заставим их заплатить». Это говорит о наличии если не паники, то глубокой обеспокоенности украинской стороны по поводу угрозы потери такого важного для экономики сегмента дохода, как транзит российского газа в Европу», — пояснил Евгений Голышкин.

По мнению эксперта, такие заявления являются частью выстраиваемой стратегии новой команды по повышению роли собственного «значения» в глазах мировой общественности с целью привлечения внимания Запада и, соответственно, оказания Украине финансовой помощи. С приближением даты переговоров «нормандского формата» риторика украинских спикеров будет обостряться, в том числе и по газовому вопросу, считает украинский политолог.

Ранее в «Нафтогазе» заявили, что у них нет технической модели работы украинского ГТС после прекращения транзита российского газа. Украинская газовая компания уже обратилась к своим европейским партнерам. Но так и не было выработано какое-либо решение вопроса.