Бойфренд Седоковой выгоняет на улицу супругу с сыном

Москва, 12 сентября. Баскетболист Янис Тимма, которому приписывают роман с певицей Анной Седоковой, выгоняет супругу и сына из квартиры. Об этом сообщила жена спортсмена Сана Тимма.

Слухи о романе Седоковой и Тимма появились в августе. Вскоре баскетболист заявил, что расстался с супругой и начинает новую жизнь. Для жены новость оказалась неожиданностью, как и поведение Тиммы к своей семье.

«Только что узнала от своего мужа, что мы расстались полгода назад», — констатировала она.

Девушка добавила, что об изменах мужа узнала примерно полгода назад. Теперь Тимма требует от нее срочного развода, а также хочет забрать себе все совместно нажитое имущество.

«Заботиться для него означает блокировать кредитные карточки матери своего сына, оставлять без денег, говорить, что нужно выметаться из квартиры с сыном и жить на улице», — пожаловалась она.

Супруги прожили вместе девять лет. Санна Тимма сопровождала супруга на всех светских мероприятиях, которые он должен был посещать. Девушка неоднократно признавалась, что была счастлива в браке.

Жена указала супругу и новому бойфренду Седоковой, что его пассия имеет трех детей от разных мужчин, передает Starhit.

«Известно ли тебе, что на данный момент ты не единственный ее мужчина? — задала она ему риторический вопрос. — Я тебя любила всем сердцем, подарила тебе ребенка, прощала за все плохое, что ты творил, и это то, что я заслужила? Ты зашел слишком далеко, не уважая ни меня, ни своего сына».

27-летний Тимма на данный момент играет за клуб «Химки». Спортсмен считается одним из самых известных баскетболистов Латвии и выступает за сборную страны.