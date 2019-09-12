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Анкеты с персональными данными клиентов банка обнаружены под мостом в Москве

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Анкеты с персональными данными клиентов банка обнаружены под мостом в Москве

Москва, 12 сентября. Анкеты с персональными данными клиентов банка обнаружены под мостом в Москве, сообщили источники Федерального агентства новостей.

Документы были обнаружены под эстакадой в районе Мосфильмовской улицы. Как сообщают очевидцы, это оказались анкеты на выпуск и получение банковских карт банка. Вероятно, документы сначала попытались сжечь, а затем выкинули.

На обугленных анкетах по-прежнему можно разглядеть текст. Вместе с бумагами неизвестные пытались сжечь рекламные флаеры банка.

Анкеты с персональными данными клиентов банка обнаружены под мостом в Москве

Ранее начальник правового управления Генпрокуратуры России Артур Завалунов заявил, что Google и Microsoft сливают персональные данные россиян иностранным спецслужбам по первому их запросу.

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