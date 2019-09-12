Раскопки эпохи неолита спровоцировали конфликт ученых с РПЦ в Ленобласти. ФАН-ТВ

Уникальные находки экспедиции Института истории материальной культуры РАН (ИИМК РАН) в деревне Коваши Ленинградской области могут быть потеряны для науки и человечества. По всем признакам, найденные на месте разрушенной церкви Благовещения Пресвятой Богородицы артефакты свидетельствуют о стоянке эпохи неолита — каменного века. В ближайшую неделю археологи закончат свои исследования и освободят территорию, арендованную РПЦ под восстановление храма. Сразу после этого строители планируют приступить к работе. Подробнее в материале Федерального агентства новостей.

«Первые работы были проведены здесь нашим институтом в 2017 году. Связаны они были с выявлением руин и сохранившейся части церкви Богородицы постройки 1788 года. В тот год было заложено несколько разведочных шурфов. В результате было выявлено, что церковь была приурочена к песчаному холму, расположенному на берегу реки Коваша. Первые свидетельства пребывания здесь людей относились к эпохе позднего неолита, около 5000 лет назад. Они были представлены фрагментами лепных сосудов и кварцевыми отщепами — отходами от производства орудий труда», — рассказал сотрудник ИИМК РАН Андрей Городилов.

Сегодня от здания церкви сохранились части фундамента и фрагменты нижних частей стен, склепы, кирпичная и каменная кладки полов, элементы благоустройства территории: булыжная мостовая и каменная ограда территории. После работ археологов в 2018 году проводилась повторная экспертиза по включению памятника в государственный реестр. В результате храм признали объектом культурного наследия РФ. В ходе работ 2019 года уже удалось выявить фундамент более ранней постройки, вероятно, часовни, стоявшей на холме до церкви, а также средневековое кладбище.

По словам археологов, все артефакты они собирают в виде больших фрагментов окислов, которые в дальнейшем должны пройти реставрационную обработку и отправиться в музеи.

«Поразила в первую очередь его (памятника – прим. ФАН) многослойность. Это не просто храм. На это место люди приходят уже несколько тысячелетий. Мы находим здесь также каменные орудия эпохи первобытности, сделанные из сланца и песчаника, фрагменты керамических сосудов и орудия из кварца. Поздние находки не столь выразительны: в могильниках мы находим янтарные и деревянные кресты. В песке металл сохраняется хуже, поэтому картинных вещей здесь мало», — резюмировал исследователь.

Скоро археологические изыскания закончатся. Ученые боятся утратить памятник. Нанятая РПЦ компания, которой предстоит проводить восстановление храма, не слишком обрадовалась находке археологов и вниманию СМИ. При виде съемочных бригад присутствовавший на месте раскопок начальник строительной бригады Юрий Качалов начал деятельно препятствовать журналистам в осуществлении их деятельности. Не соизволив предъявить каких бы то ни было документов, на основании которых будут работать строители, после энергичных дебатов он все же отступил и позволил провести съемку на объекте исследований ИИМК РАН.

«Планируется воссоздание церкви. Но не той, которая была на этом месте, деревянной церкви XVIII века с каменным основанием, а по проекту начала ХХ века. Это каменная церковь на мощном фундаменте. На этом старом фундаменте церковь построить нельзя. Речь идет, если уж прямо говорить, об уничтожении этого исторического основания и строительства чего-то нового», — пояснил директор ИИМК РАН Владимир Лапшин.

Ученые предлагают вместо уничтожения уникального памятника — сохранить его. И это может быть выгодно, в том числе и заказчику работ по восстановлению храма. Археологические раскопки привлекут как экскурсантов, так и верующих людей.

«Пока принципиального решения о строительстве рядом нет. Они всерьез собираются строить на этом месте. Археологи для них помеха. Это вот какой-то упрощенный подход. Все снести, но вот построить. Это неправильно. На мой взгляд, гораздо лучше и проще построить новую церковь рядом. А для вот этого старого основания – консервация и с минимальными затратами музификация», — поделился мнением директор ИИМК РАН.

По словам Владимира Лапшина, разрешение на строительство церкви должно согласовываться с комитетом по культуре Ленинградской области, так как этот памятник внесен в реестр объектов культурного наследия РФ. Вопрос о возможном сохранении уникального объекта решится в ближайшее время.