Аваков прокомментировал сообщения о своей отставке

Киев, 12 сентября. Глава министерства внутренних дел Украины Арсен Аваков отреагировал на сообщения о своей отставке.

«У этого президента [Владимира Зеленского] мое заявление об отставке будет всегда на столе», — сказал украинский министр в интервью изданию «theБабель».

В среду, 11 сентября, новый глава правительства Украины Алексей Гончарук заявил, что считает решение оставить Авакова на посту министра внутренних дел самым сложным при формировании нового кабинета министров. По словам премьера, главным аргументом в пользу этой кандидатуры стал большой опыт главы МВД.

Ранее депутат Верховной рады от пропрезидентской партии «Слуга народа» Александр Дубинский заявил, что Аваков и министр здравоохранения Зоряна Скалецкая могут быть отправлены в отставку уже через шесть месяцев.

В конце прошлого месяца действующий руководитель МВД Украины Арсен Аваков был переназначен на свой пост решением парламента. Депутаты Рады большинством голосов назначили членов нового правительства. Спикер Рады Дмитрий Разумков заявил, что за соответствующее решение проголосовали 281 депутат, 26 высказались против и 45 депутатов не определились с выбором.

Аваков является руководителем министерства внутренних дел Украины с февраля 2014 года.