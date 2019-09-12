Эксперты назвали болезни, которые сопровождаются кожным зудом

Москва, 12 сентября. Медики рассказали, что кожный зуд является сигналом организма о помощи. Они объяснили, какие болезни сопровождаются зудом.

Кожный зуд — явление довольно распространенное. Периодически его испытывает каждый человек. Но речь идет о продолжительном и интенсивном зуде.

Такой зуд может косвенно указывать на расстройство психики, такие как депрессия, психоз, наличие фобий. Иногда человеку кажется, что по его руке кто-то ползет.

Наличие зуда может говорить о сахарном диабете, при этом заболевании происходит сбой в эндокринной системе. А это вызывает раздражение кожи, пишет Planet Today.

Иногда человек начинает чесать кожу из-за приема лекарственных препаратов. Как побочный эффект или проявление аллергии. Чаще всего у женщин такую реакцию вызывают контрацептивы и гормональные препараты.

Иногда кожа чешется у беременных, этот вид зуда не требует лечения. Зуд может проявиться при аллергии на компоненты косметики.

Сильный кожный зуд указывает на цирроз печени и гепатит, болезни почек. Проблемы с кровеносной системой и поджелудочной железой, болезнь Ходжкина нередко сопровождаются зудом.

Специалисты напоминают, что при первой же возможности страдающие от зуда люди должны обратиться к врачу.