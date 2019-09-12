Некромант Навальный. Роман Носиков о потусторонних силах за спиной у оппозиции

Этот день может войти в историю протестного движения России. Былину об этой удивительной победе будут передавать из блога в блог до скончания социальных сетей. И пока в Москве будет оставаться хоть один барбершоп — брадобреи не прекратят слагать баллады о падении Тимати и о Битве при клипе его...

За последнее время российская оппозиция одержала целый ряд ослепительных викторий над супостатом. Во-первых, ей удалось завербовать среди москвичей некоторое количество сторонников, что уже, считай, подвиг. Причем часть из них явилась подписаться за фрондерствующих кандидатов аж из потустороннего мира.

Очевидно, ужасы МЦК, бесплатного вайфая на остановках и центров «Мои документы» не позволяли их душам обрести покой — вот им и пришлось вернуться в мир живых, дабы примкнуть своим бесплотным воинством к сонму сторонников Навального и Соболь.

Вслед за первой победой была немедленно одержана вторая — были проведены митинги в защиту оппозиционных кандидатов в Мосгордуму. Народу на них, правда, не хватало — не помогали даже смелые призывы не снижать накала протеста, доносившиеся из Петах-Тиквы и с Брайтон-Бич.

Впрочем, малочисленность уличного контингента не помешала третьему подряд торжеству: нескольких наиболее выдающихся уличных бойцов с рюкзачками и подвернутыми брючинами несносный режим взял да и упек в каталажку.

Столь впечатляющее достижение тут же было отмечено в штабе Навального скромным шабашем — с голыми мужиками вперемежку с Наденькой Толокно. А вы бы как на их месте отмечали чужие посадки?

Следующая моральная победа была одержана при помощи стратегии-УГ, придуманной самим Навальным. Ее смысл состоял в том, чтобы люди голосовали ровно так, как скажет он. А с кандидатами он сам договорится, что и почем. Чем не демократия?

По результатам этой великолепной стратегии «Единая Россия» должна была сокрушительно проиграть. Она хоть и победила на выборах, но морально-то, безусловно, была повержена, зуб Навального даем, — и вот-вот должна была заплакать в уголке от осознания своего ничтожества. Это, во всяком случае, следовало из поспешных пояснений лидеров оппозиции на следующий день после голосования.

После такой череды бесспорных нравственных успехов срочно требовалась какая-то пусть менее моральная, но все-таки чуть более реальная победа. И триумф состоялся.

Рэпер Тимати опубликовал на своем канале совместный с рэпером Гуфом видеоклип. В нем восхвалялся столичный мэр, а также несколько принижалось моральное лидерство оппозиции:

В пятом поколении коренной москвич,

Не хожу на митинги, не втираю дичь.

Кроме того, как следовало из речитатива, исполнитель собирается «хлопнуть бургер за здоровье Собянина».

Все, объект приложения сил для скорой перемоги был найден.

За сутки клип дизлайкнули один миллион сто тысяч раз. После чего Тимати заявил, что снимает клип с публикации, так как не хочет «цеплять людей без повода». Впрочем, повторил он, ему нравятся как современная Москва, так и ее мэр.

Наконец-то оппозицией была одержана не моральная, а подлинная, без дураков, победа! Они заставили кого-то отступать. Навязали противнику арьергардные бои. Можно сказать, учинили Аустерлиц реальному лицу!..

Что ж, пора опустить оппозиционеров на землю. Озвучить несколько очевидных истин, до которых эти люди со светлыми лицами сами ни за что не дойдут.

Как же так получилось, что столь важных подписей живых москвичей борцам за свободу не хватило, массовки для митингов — тоже не хватило, а тут сразу — ба-бах! — и миллион с лишним дизлайков? Неужели мы и тут имеем дело с потусторонним миром?

Конечно. Вот только потусторонним этот мир является не совсем в мистическом смысле. Хотя, конечно, мистика нас не отпустит до самого конца этой истории.

Правильный ответ на вопрос о том, нет ли тут какой чертовщины, — не «А как же?», а «А як же?»

Только одна страна с русскоязычным населением обрушила свою экономику за последние годы настолько, что теперь ее жителей можно нанимать для троллинга в Интернете по цене, не превышающей цену бота. Причем только в этой стране пропаганда против российской власти по качеству не превышает риторику российской оппозиции.

Вот и выходит, что вотум недоверия, выраженный дизлайками Тимати и его гамбургеру, в реальность звучал примерно так: «Собянин и Тимати гэть! Ганьба!!»

Этот протест — действительно потусторонний. В том смысле, что отмобилизованный им контингент находится по ту сторону от российско-украинской границы.

…Когда-то колдунов-некромантов, таскающих через границу между миром живых и миром мертвых всяких незаконных мигрантов, после сожжения хоронили с колом в груди. Политическая некромантия внешне не так ужасна по последствиям, но тоже имеет самое прямое отношение к дьяволу и служению тьме.

Поэтому, мне кажется, условные сроки как мера воздействия себя исчерпали. Пора готовить чеснок и серебро.