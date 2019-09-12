ООН рассказала о мерах по деэскалации конфликта в центральноафриканском Бирао

Хартум, 12 сентября. Представители ООН обсудили с правительством Центральноафриканской Республики ситуацию в городе Бирао, где продолжаются столкновения между повстанцами из «Народного фронта за возрождение Центральноафриканской Республики» (FPRC) и повстанцами из «Движения центральноафриканских освободителей за справедливость» (MLCJ).

Насилие захлестнуло город 1 сентября, однако сейчас в Бирао наблюдается затишье.

«МИНУСКА (Операция ООН по поддержанию мира в ЦАР — прим. ФАН) регулярно проводит воздушные полеты для наблюдения за перемещениями вооруженных людей, и до настоящего времени о передвижении вооруженных группировок не сообщалось», — отметил министр связи и СМИ Анжой Казагуи.

Чтобы предотвратить эскалацию конфликта, правительство республики направило в Бирао дополнительные силы полиции и жандармов. Миротворцы МИНУСКА в свою очередь в течение 10 дней организуют 1 тыс. патрулей и эвакуируют 2700 мирных жителей.

По словам представителя МИНУСКА Владимира Монтейру, специалисты ООН вместе с властями ЦАР расследуют случаи убийства, насилия, грабежей и пожаров, которые произошли в стране в годы конфронтации. Казагуи в свою очередь призвал все вооруженные группировки придерживаться мирного соглашения. В противном случае Хартум применит к ним санкции.

Ситуация в ЦАР обострилась в конце 2013 года, когда в стране вспыхнули столкновения между боевиками исламистской группировки «Селека» и повстанцами-христианами. В результате конфликта погибли шесть тысяч человек, около миллиона жителей республики были вынуждены покинуть свои дома.

В августе минувшего года в столице Судана, Хартуме, прошли переговоры о путях разблокирования внутреннего конфликта в ЦАР между лидерами крупнейших вооруженных группировок, включая организации, ранее входившие в Альянс «Селека» и «Антибалака». По итогам переговоров стороны подписали Хартумскую декларацию, в которой было объявлено о создании центральноафриканского объединения оппозиции в целях достижения долговременного и устойчивого мира в ЦАР. В МИД РФ отмечали, что Россия продолжит плотное сопровождение процесса национального примирения в ЦАР.