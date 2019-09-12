Таксисты в Тунисе готовятся к забастовке

Тунис, 12 сентября. Таксисты Туниса устраивают забастовку, в городе возможны манифестации и ограничения дорожного движения. Об этом говорится в сообщении департамента ситуационно-кризисного центра МИД России.

В ведомстве предупредили туристов о возможном повышении спроса на альтернативные такси виды транспорта в Тунисе.

«Тунис — 12 сентября в столице намечена забастовка таксистов; возможны манифестации, ограничения дорожного движения; повышенный спрос на альтернативные виды транспорта», — говорится в сообщении.

Как передает SM-News, в апреле 2019 года таксисты Туниса уже выходили на массовую акцию протеста. Их недовольство вызвали цены на топливо, которые до этого утвердили власти страны. Протестовать таксисты Туниса начали в 2018 году — сотрудники данной сферы были недовольны тем, что правительство, по их мнению, занимается «маргинализацией профессии».

Ранее сообщалось, что госслужащие Туниса объявили забастовку, требуя повышения заработной платы или улучшения условий труда. Это привело к ответной акции протеста: демонстранты пытались прорваться в почтовое отделение в центре Туниса, требуя возобновления его работы, чтобы появилась возможность получить чеки.