Игры Турции с террористами «Ан-Нусры»* в Идлибе грозят сорвать мирный процесс в Сирии

Ситуация в сирийской провинции Идлиб стала темой телефонных переговоров между главой МИД РФ Сергеем Лавровым и его турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу. В МИД Турции не раскрыли РИА Новости точное содержание разговора между Лавровым и Чавушоглу неизвестно – но вероятно, что российский министр вновь поставил вопрос: что готова сделать Анкара для того, чтобы добиться реального прекращения огня и урегулирования в Идлибе?

К настоящему времени истек срок действия режима прекращения огня, объявленного САА после завершения чрезвычайно успешного наступления на юге Идлиба. Террористы из коалиций «Хайят Тахрир аш-Шам» и «Джебхат аль-Ватания лил-Тахрир» так и не присоединились к перемирию и продолжали обстреливать правительственные войска.

Напомним, согласно меморандуму, подписанному Россией, Турцией и Ираном в ходе прошлогоднего сентябрьского саммита в Сочи, турецкая сторона обязалась обеспечить отвод тяжелого вооружения и бронетехники боевиков из демилитаризованной зоны на границе зоны деэскалации. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подписал тогда итоговую декларацию, в которой обязался приложить усилия к искоренению терроризма в Идлибе. Однако действия Турции за минувший год привели к ровно противоположному результату.

В 2018 году радикальные джихадисты «Хайят Тахрир аш-Шам» подмяли под себя группировки «умеренной оппозиции» и установила полный контроль над Большим Идлибом. Всем полевым командирам других боевых группировок пришлось подчиниться «военному совету», который возглавил главарь запрещенной в России «Джебхат ан-Нусры»1, бывший боевик «Исламского государства»1 (запрещено в РФ) Абу Мухаммад аль-Джулани.

Подмяв под себя военный контроль, террористы присвоили и гражданскую власть, создав марионеточное «правительство национального спасения» и организовав подобие выборов в «парламент» и органы местного самоуправление. В результате боевики «Тахрир аш-Шам» смогли взять под контроль в Идлибе медицину, образование, коммунальную сферу, СМИ, а также прием и распределение гуманитарной помощи из-за рубежа.

Все это происходит с ведома турецких спецслужб, которые с самого начала гражданской войны в Сирии активно сотрудничали с группировками «умеренной оппозиции». Для того, чтобы сохранить видимость существования в Идлибе не исламистской оппозиции Дамаску, группировки, не пожелавшие войти в «Тахрир аш-Шам», объединили в «Национальный фронт освобождения» («Джебхат аль-Ватания лил-Тахрир»). «Умеренные» боевики стали для Джулани и его банды запасом «пушечного мяса», которое кидали в бой на всех направлениях, чтобы сберечь ряды джихадистов.

Оперативный штаб «Фатх аль-Мубин», созданный «Тахрир аш-Шам», «сжег» резервы «Национального фронта» в ходе ожесточенных боев за Хан-Шейхун в августе. Группировка «Джейш аль-Изза», например, потеряла до половины личного состава в боях с САА, что поставило группировку на грань распада.

Боевики лояльных Турции формирований «умеренной оппозиции» продавали и передавали террористам «Тахрир аш-Шам» вооружение и боевую технику, которую завозила им в Идлиб Турция. Так, в распоряжении боевиков в Идлибской зоне деэскалации оказалось огромное количество систем ПТУР и ракет для них, ракеты с увеличенной дальностью действия для РСЗО «Град», а также электронную начинку для ударных беспилотников.

Стоит отметить также, что террористы «Тахрир аш-Шам» обеспечивают безопасность турецких военных на территории Идлибской зоны деэскалации — главари группировки давно уже издали «фетву» о допустимости сотрудничества с Турцией ради борьбы с официальным Дамаском. Потому и турецкие военные относились к боевикам более чем лояльно – обстрелы позиций сирийских войск и населенных пунктов на севере Хамы часто осуществлялись из районов расположения наблюдательных постов ВС Турции.

Сейчас, после того как САА при поддержке ВКС РФ выбила боевиков с юга Идлиба и обеспечила там режим демилитаризованной зоны, существование двух турецких наблюдательных постов – №9 и №10 на севере Хамы потеряло свой смысл.

Однако командование ВС Турции не торопится вывести своих людей на север от города Хан-Шейхун – туда, где сирийскую землю продолжают удерживать боевики «умеренной оппозиции», за действия которых несет ответственность Турция. Вероятно, это связано с планами «Хайят Тахрир аш-Шам» вернуть утраченные территории, используя при этом новые турецкие поставки.

Боевики из группировки «Ахрар аш-Шам» — неудачливые соперники Джулани в борьбе за контроль над Большим Идлибом – «слили» 5 сентября в Интернет информацию о встрече Абу Мухаммеда аль-Джулани с некими представителями Турции в районе погранперехода «Баб аль-Хава». Главарь «Тахрир аш-Шам» заверил турок, что по-прежнему готов держать власть в Идлибской зоне деэскалации в своих руках и противостоять Дамаску. Вероятно, его заверения были сочтены убедительными турецкой стороной – фактически подконтрольный Анкаре «Национальный фронт освобождения» получил указания не отказываться от дальнейшего сотрудничества с террористами. А террористы «Тахрир аш-Шам» в качестве ответной услуги закрыли погранпереход для толп беженцев, устремившихся из Идлиба в Турцию.

If a picture ever painted a thousands words - the "Salvation" of #HTS is so reassuring that they have to set up road blocks to stop people leaving. My poor brothers and sisters in #Idlib - trapped between the devil and the sea. Can we crowdfund enough to pay #Jolani to retire? https://t.co/2Ahw1XxR3y — تمام???? (@mechanima) September 6, 2019

Стоит отметить, что в минувшие дни, после критики, обрушившейся на Джулани критики со стороны боевиков «Фронта национального освобождения», громилы из «тайной полиции» «Тахрир аш-Шам» развернули преследование несогласных в Идлибе – так, медиаактивист боевиков Ахмад Раххаль был схвачен и брошен в застенок за публикацию речи полевого командира Абу аль-Абеда Ашиды, который выступил с резкой критикой главарей «Тахрир аш-Шам», назвав их вымогателями и преступниками, которые ведут войну против Дамаска, чтобы иметь возможность грабить жителей Идлиба.

К настоящему моменту очевидно, что турецкая политика в отношении Идлибской зоны деэскалации является разрушительной для Сирии и губительной для сирийского народа. Руками радикалов Анкара пытается закрепить свое влияние в Идлибе, создавая «серую зону», подконтрольный Турции протекторат, который может быть использован, чтобы сорвать процесс политического урегулирования и угрожать Сирии новыми нападениями.

Только успехи сирийской армии в Идлибе способны заставить Анкару отказаться от поддержки статус-кво в отношении радикальных и «умеренных» террористических группировок, считает директор Центра стратегической конъюнктуры Иван Коновалов.

«Президент Эрдоган и его окружение ведут свою игру на сирийском направлении – и в этом смысле они заинтересованы в решении идлибской проблемы, — отметил Коновалов в беседе с Федеральным агентством новостей. – Но надо понимать, что заинтересованы они только в таком решении, которое является положительным с их точки зрения».

Эксперт отметил, что с подачи России любые военные методы в Идлибе применяются очень ограниченно – стоило немного «отпустить удила», и САА смогла разбить джихадистов на крупном участке фронта, срезав «Латаминский выступ» и преодолев наиболее мощную линию обороны «Тахрир аш-Шам».

«Россия старается применять дипломатический подход – но в условиях данного региона он без мощного подкрепления военными инструментами не особо работает», — отметил собеседник ФАН.

В сложившейся ситуации у всех внешних и внутренних игроков очень маленькое пространство для маневра, считает директор Центра стратегической конъюнктуры – в том числе у Турции. В результате турки пытаются защитить только собственные интересы.

«Турция стремится прежде всего сохранить лояльность части тех сил, которые находятся в Идлибе, — они их не считают террористами, они их считают «оппозицией», они с ними сотрудничали и раньше. Для Анкары важна лояльность этих сил с учетом курдского контекста – именно курды для Турции главный противник в Сирии».

При этом турецкие власти крайне раздражены из-за американской позиции, отметил политолог – США не желают прекращать поддержку курдских формирований (которые Анкара считает прямой и серьезной угрозой своей национальной безопасности), и при этом пытаются договориться с Турцией. Это очень сильно усложняет сирийский конфликт и сокращает пространство для маневра. Анкара, в свою очередь, пытается сохранить очень выгодное партнерство с Россией, но при этом соблюсти свои интересы – несовместимые с интересами Дамаска.

«Здесь надо отдать должное России – наши дипломаты пытаются маневрировать, чтобы удержать ситуацию от распада, чтобы все, что было достигнуто, было сохранено, удержать вместе все силы, которые удалось объединить для борьбы с террористами, — подчеркнул Иван Коновалов. — Турция пытается доказать, что заинтересована в борьбе с терроризмом, – пожалуйста, пусть доказывают дальше! Учитывая их интересы, это будет достаточно сложно, поэтому пока сохраняется статус-кво».

1 Организация запрещена на территории РФ.