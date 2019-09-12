Адвокаты российской компании Concord Management and Consulting в новом документе, представленном суду округа Колумбия 10 сентября 2019 года, поймали государственных обвинителей США на манипулировании фактами, игнорировании постановлений суда, избирательном цитировании судебных заключений и наличии грубых противоречий в собственной позиции.

«Правительство пытается избирательно цитировать и искажать заявления суда относительно того факта, что обязанность ответчиков зарегистрироваться по законам о регистрации иностранных агентов и о федеральных избирательных кампаниях требуется доказать», — говорится в заявлении стороны защиты Concord Management.

Сторона гособвинения всячески подчеркивает в своих ходатайствах, что сотрудники Concord Management и так называемого «Агентства интернет-исследований» (АИИ), которые, по версии следствия, якобы участвовали через соцсети в «кампании по дезинформации» в период перед выборами 2016 года, должны были зарегистрироваться в Минюсте США в соответствии с Законом о регистрации иностранных агентов (FARA) и Законом о федеральных избирательных кампаниях (FEC). Однако ранее госпрокуроры сами признали, что основной аргумент обвинения против Concord Management о необходимости регистрации иностранных лиц, распространяющих информацию об избирательном процессе и не знающих о необходимости этой регистрации, является бездоказательным и ничем не подтверждается.

Команда профессиональных защитников Concord Management виртуозно доказала, насколько поверхностна и нелепа позиция стороны обвинения. В самом деле, аргументация прокуроров гособвинения не выдерживает никакой критики и полностью основана на лживых тезисах.

Дело в том, что следователи Роберта Мюллера так спешили обвинить российскую компанию во вмешательстве, что напрочь забыли подкрепить свое фальшивое обвинение хоть какими-то значимыми доказательствами. Обвинение так и не смогло доказать суду, на основании каких американских правовых норм сотрудники т. н. АИИ подлежали обязательной регистрации.

Кроме того, создание препятствий работе правительственных органов, которое инкриминируется сотрудникам Concord Management и на чем продолжает настаивать обвинение, по определению суда не является преступлением. Иначе говоря, несмотря на то, что суд ранее фактически признал несостоятельность позиции стороны обвинения по вышеуказанным претензиям к компании Concord Management, обвинение упорно продолжает настаивать на обратном.

Несмотря на очевидные нестыковки, грубые промахи и противоречия, «цепные псы Мюллера» не желают ослаблять свою хватку. Фактически государственные прокуроры ведут себя не как профессиональные юристы, а как настоящие инквизиторы, устроившие бессмысленную и преступную «охоту на ведьм». Однако на дворе XXI век, а не Средневековье, и любая «охота на ведьм» — и это отмечают даже американские СМИ — дает обратный эффект, выставляя обвинителей в отвратительном свете.

Прокурорская команда Мюллера никак не желает взглянуть в правде в глаза и просто признать свое поражение, но совсем скоро будет вынуждена это сделать. На 16 сентября назначено очередное досудебное заседание, где будут выслушаны предложения сторон о дальнейшей работе, в том числе по рассмотрению улик, представленных прокурором, ходатайствам защиты, инструкциям присяжным и другим вопросам.

Напомним, Мюллер предъявил обвинения по статьям «Сговор против США» и «Мошенничество» 13 российским гражданам и трем компаниям из России. Все фигуранты дела также внесены в санкционный список Минфина США.

Возглавляемая петербургским бизнесменом Евгением Пригожиным российская компания Concord Management — единственная из ответчиков, которая наняла адвокатов из американской компании Reed Smith и защищает свою честь в суде. Мюллер требует, чтобы Пригожин и другие соответчики по делу Concord Management приехали в США и лично участвовали в процессе. При этом американские власти не скрывают, что по приезду в США россияне будут немедленно арестованы.

Стоит добавить, что за более чем два года расследования так называемого «российского вмешательства» Мюллер так и не предоставил каких-либо убедительных улик по делу российской компании. Более того, адвокаты Concord Management подали иск в суд против Мюллера и генпрокурора США Уильяма Барра. В иске подчеркивается, что они преступили уголовный кодекс округа Колумбия — распространили информацию о подозрениях к российской компании, нарушив ее право на справедливый суд.

В конце июля американский суд принял решение закрыть дело, в рамках которого демократы обвиняли власти России, а также ГРУ и предвыборный штаб Дональда Трампа в причастности к взлому серверов Демократической партии во время президентских выборов в США в 2016 году.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков ранее отмечал, что расследование Мюллера по «делу о вмешательстве России» лишено всякого смысла. Москва неоднократно опровергала любые обвинения в свой адрес о якобы имевших место попытках повлиять на исход президентских выборов в США.