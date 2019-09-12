Сирия новости 12 сентября 12.30: взрыв магазина в Идлибе, в Ракке застрелены курдские боевики

Сирия, 12 сентября. Взрыв прогремел в магазине в Идлибе. В Ракке неизвестные боевики напали на патруль курдских боевиков. САА атакует укрепления радикалов «Тахрир аш-Шам» в Идлибе и Алеппо. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: наносят удары по укреплениям радикалов «Тахрир аш-Шам» в Идлибе и на западе Алеппо.

«Исламское государство1»: подозреваются в нападении на курдский патруль в городе Ат-Табка в Ракке и в убийстве двух иранских ополченцев в Дейр-эз-Зоре.

Курды: потеряли несколько бойцов в Ракке при нападении неизвестных боевиков на их патруль в Ат-Табке.

Корпус стражей исламской революции: потерял двух бойцов при неизвестных обстоятельствах на востоке провинции Дейр-эз-Зор.

Провинция Алеппо

Ночью на западе провинции продолжились столкновения между силами Сирийской арабской армии (САА) и отрядами боевиков «Тахрир аш-Шам». Вчера вечером радикалы совершили вылазку, в поселке Батбу они ворвались в муниципальное здание и захватили главу совета. Согласно данным портала Step News уже ближе к полуночи правительственные силы открыли огонь из пулеметных установок по позициям радикалов в районе поселка Тель-Багер, нанесли удар по укреплениям джихадистов у города Заммар.

Провинция Дейр-эз-Зор

По неподтвержденным данным, в пустыне Бадия исчез отряд военнослужащих САА. Вчера три автомобиля с двадцати семью бойцами отправились прочесывать местность в пустынном районе, которые граничит с провинцией Хомс, и, по словам корреспондента агентства Step News, перестали выходить на связь. Корреспондент сообщает, что они попали в засаду боевиков «Исламского государства», которые базируются в этом регионе и используют его в качестве отправной точки для своих атак против конвоев САА и союзных сил. Информация, однако, требует проверки, пока правительственные СМИ не подтвердят сообщения о пропавшей группе.

Два иранских бойца Корпуса стражей исламской революции были найдены убитыми к югу от города Меядин. Ополченцы были найдены со следами огнестрельных ранений в своем автомобиле, как сообщает Twitter-канал Euphrates News Network. За нападением могут стоять боевики «Исламского государства», скрывающиеся на западе провинции в пустыне или в приграничной с Ираком зоне.

Провинция Идлиб

Сирийские военнослужащие, дислоцированные в окрестностях города Хан-Шейхун, ведут обстрел позиций и огневых точек радикалов «Тахрир аш-Шам» в предместьях города Хубейт. САА также нанесла удар по опорным пунктам альянса в предместьях городов Кафр-Небель, Маарет-Хурма и на подступах к поселкам Хазарин и Хиш, каксообщает портал Halab Today TV. В ходе обстрела была уничтожена как минимум одна ракетная установка джихахдистов.

В городе Серакиб произошел взрыв. Взрывное устройство сработало в здании небольшого магазина, деталей происшествия пока не сообщается, как и данных о жертвах, передает источник в сети Twitter MMCSYR.

Провинция Ракка

Согласно местным источникам и информации источника в сети Twitter Radio Al Kul, несколько членов так называемой курдской милиции «Асайиш» были застрелены в городе Ат-Табка. Вчера вечером неизвестные боевики совершили нападения на три патруля милиции к югу от города, убив и ранив ряды курдских бойцов. SDF пока не обнародовали точное количество погибших или раненых, а также детали нападения, но предполагается, что засаду могли устроить боевики «спящих ячеек» «Исламского государства». На них также возлагают ответственность за покушение на мэра. Вчера в поселке Аль-Джейдед неизвестный боевик открыл на улице огонь из автомата и ранил мэра и председателя народного муниципалитета, назначенного SDF, Фариса Мохаммада Аль-Хамада. Сообщений о его состоянии до сих не поступало. ИГИЛ1 с начала апреля этого года активизировало свои атаки на элементы SDF в Ракке, где совершает покушения на полевых командиров и на контрольно-пропускные пункты курдских боевиков.

1 Организация запрещена на территории РФ.