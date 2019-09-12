Миро усомнилась в чувствах молодой жены Цекало к «старому дураку»

Москва, 12 сентября. Известный российский блогер Лена Миро усомнилась в искренности чувств актрисы и модели Дарины Эрвин к популярному продюсеру и шоумену Александру Цекало.

По мнению блогера, Цекало является «самым некрасивым» среди российских звезд.

«Жирный, старый, короткий, ужасно некрасивый человек», — подчеркнула Миро.

Она уверена, что Эрвин вступила в отношения с Цекало только из-за денег. Также Миро отметила, что жена продюсера «активно продвигает в соцсетях идею о том, какой деда Саша отличный любовник».

«Новая пассия Цекало не стесняется делать вид, что ей нравится заниматься с ним сексом», — написала блогер.

Миро утверждает, что Эрвин умеет хорошо притворяться.

«Смотрите, как улыбается при этом, в отличие от бывшей жены продюсера. Сестра Верки Брежневой улыбаться и симулировать сексуальную удовлетворенность устала. Вот Цекало и заскучал. А новая, пока не наевшаяся красивой жизни дамочка старательно излучает любовь и страсть», — отметила Лена Миро, сравнив Эрвин с Викторией Галушкой.

По мнению блогера, Цекало расцвел от комплиментов своей нынешней супруги. При этом Миро назвала Эрвин «новой куклой» продюсера, на которую он «глядит как зачарованный мальчишка».

«А я гляжу, в свою очередь, на старого дурака и думаю: «Ну, вот как не стыдно-то, а?» Все же ржут за спиной над конвульсиями Цекало перед окончательной и бесповоротной импотенцией», — подытожила блогер.

Отметим, что 28-летняя модель и актриса Дарина Эрвин стала четвертой женой 58-летнего Александра Цекало. Пара связала себя узами брака в марте 2019 года, сообщает телеканал «360».

С предыдущей женой Викторией Галушкой продюсер прожил 10 лет. У них есть дети — сын Михаил и дочь Александра, передает «Пятый канал». Ранее сестра Виктории Галушки известная поп-певица Вера Брежнева рассказала, что не осуждает Цекало за развод. По словам артистки, продюсер и ее сестра сохранят цивилизованные отношения ради детей, пишет KP.RU.