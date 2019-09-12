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Билан после пьяного концерта в Самаре сделает подарок детской больнице

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Билан после пьяного концерта в Самаре сделает подарок детской больнице

Москва, 12 сентября. Поп-исполнитель Дима Билан после его скандального концерта на Дне города в Самаре подарит местной областной детской больнице два монитора пациента. Об этом рассказали журналистам в министерстве здравоохранения региона.

Оскандалившийся артист в видеообращении в своем Instagram-аккаунте извинился перед жителями Самары за выступление в пьяном виде, отметив, что давно не принимал спиртное и «не рассчитал». Музыкант заверил, что в ближайшее время даст в городе открытый концерт. Помимо этого, артист ведет переговоры с администрацией, чтобы презентовать городу детскую площадку, а медицинскому учреждению — необходимое для лечения детей оборудование.

«Певец Дима Билан подарит Самарской областной детской клинической больнице имени Ивановой два монитора пациента», — передает РИА Новости слова представителя больницы.

Напомним, звезда шоу-бизнеса Билан разозлил самарских зрителей пьяным поведением на сцене во время выступления на Дне города. После концерта в социальных сетях появилась петиция с требованием к властям извиниться за приглашение артиста, сообщал «Ридус».

Коллеги Билана по цеху разделились на два лагеря. Одни заявили, что артист повел себя непрофессионально, отметив, что он не должен был пить алкоголь перед выступлением. Другие же заступились за музыканта, указав, что звезды шоу-бизнеса постоянно находятся в стрессе, который как-то надо снимать, сообщает «Царьград».

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Источник: РИА Новости
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