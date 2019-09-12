МИД РФ предупредил о риске ядерной войны из-за агрессивных действий Запада

Москва, 12 сентября. Ситуация в сфере стратегической стабильности ухудшается, это неоспоримый факт. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков, предупредив о рисках возникновения ядерной войны.

«Причем даже в ситуации отсутствия у сторон намерения развязывать ядерный конфликт», — добавил он, выступая на презентации доклада Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» (НИУ ВШЭ).

Замглавы МИД РФ подчеркнул, что особенно негативная динамика проявляется в последний год. Рябков отметил, что действия Запада становятся более эмоциональными, а временами и весьма агрессивными.

Западные партнеры, по его словам, блокируют работу диалоговых каналов и продолжают расшатывать архитектуру контроля над вооружениями.

Ранее ученые Ратгерского университета в Нью-Брансвике попробовали выяснить, что произойдет с Землей, если, например, Россия и США начнут ядерную войну. Эксперты объяснили, что трагедия может произойти по любой случайности — кибератаки, компьютерного сбоя или из-за нестабильности одного из мировых лидеров. Конфликт может привести к наступлению на планете ядерной зимы из-за проникновения порядка 150 миллионов тонн черного дыма в верхние и нижние слои атмосферы.

В 2010 году РФ и США подписали Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3), который предусматривает сокращение ядерных боезарядов до более чем 1,5 тысячи единиц и до 700 единиц межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет подводных лодок и тяжелых бомбардировщиков. Несмотря на то, что его действие истекает уже в 2021 году, Вашингтон не торопится начинать диалог с Москвой.