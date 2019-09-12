Автобус прессы врезался в самолет экс-премьера Канады в аэропорту

Виктория, 12 сентября. Автобус для прессы врезался в самолет канадской Либеральной партии с ее лидером Джастином Трюдо на борту в аэропорту на западе Канады. Об этом сообщает CBC News.

Инцидент произошел в аэропорту города Виктории, столицы провинции Британская Колумбия. Воздушное судно, которое столкнулось с автобусом, принадлежит Либеральной партии Канады.

На нем в Викторию прибыл Джастин Трюдо, лидер Либеральной партии и бывший премьер-министр Канады вместе с членами избирательного штаба и журналистами в первый день избирательной кампании для ведения агитации.

Автобус для представителей СМИ, который стоял на аэродроме, во время отъезда задел крыло самолета, оставив на нем глубокую царапину. Сообщается, что во время столкновения никто не пострадал.

Пока непонятно, будет ли проводиться ремонт воздушного судна, и повлияет ли происшествие на планы Трюдо. Известно, что у лидера партии запланирован плотный график полетов. При этом осуществлять все перемещения во время избирательной кампании политик собирался на этом самолете.

Профессиональная оценка повреждений будет проведена.