В Госдуме предложили включить в МРОТ оплату Интернета и стоимость гаджетов

Депутат ГД Светлана Бессараб предположила, что МРОТ в 2019-2020 году должен равняться 18-20 тысячам рублей.

Ранее стало известно, что Минтруд в новом законопроекте установил минимальный размер оплаты труда в 2020 году на уровне в 12130 рублей. Сегодня соответствующий документ будет рассматриваться рабочей группой Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений (РТК).

Отметим, сегодня, согласно действующему законодательству, минимальная заработная плата должна равняться прожиточному минимуму трудоспособного человека. При этом прожиточный минимум меняется с каждым годом, а потому необходимо ежегодно принимать закон, устанавливающий размер МРОТ.

Так, для расчета МРОТ берется прожиточный минимум за второй квартал предыдущего года. В 2019 году он составил 12130 рублей, поэтому МРОТ на 2020 год будет установлен на этом же уровне. Повышение минимального размера оплаты труда затронет примерно четыре миллиона россиян. Комментируя решение Минтруда, член комитета Государственной Думы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб в интервью корреспонденту Федерального агентства новостей заявила, что минимальный размер оплаты труда должен быть значительно повышен.

«Его (МРОТ — Прим. ФАН) конечно необходимо повышать, но дело в том, что сейчас существует методика расчета МРОТ и прожиточного минимума, которые у нас, в соответствии с законом РФ, должны быть равны. То есть никто не может получать зарплату ниже прожиточного минимума. А методика расчета прожиточного минимума, к сожалению, устарела. Сегодня она содержит набор продуктов, товаров, работ и услуг, являющихся жизненно необходимыми именно для проживания человека. Правительство готово его пересматривать только в 2021 году, но мы, на пару с профсоюзами, предлагаем все таки ускорить его рассмотрение и начать уже сегодня», — говорит парламентарий.

Действительно, методика определения минимальной потребительской корзины устарела и содержит сведения о необходимом количестве круп, масел, овощей и фруктов, которые человек должен съесть за год. В корзине также прописывается, сколько костюмов и пар обуви должно быть у человека, что в современных реалиях довольно странно.

«Если взять минимальную потребительскую корзину среднестатистического европейца, то к примеру, англичане считают, что в минимальную потребкорзину должны входить услуги садовника. Французы считают, что непременно должны входить товары вроде лосьона для волос и средства для ухода за животными, потому что это неотъемлемая часть жизни человека — домашний питомец. Немцы, например, считают, что в обязательном порядке в корзину должны входить булочки, для итальянцев — доставка пиццы. Ну конечно мы уже достаточно сильно отстаем со своей парой костюмов и парами обуви, согласитесь», — продолжает Светлана Бессараб.

Именно поэтому сегодня российская потребительская корзина должна быть пересмотрена. В нее изначально должны быть заложены такие расходы как покупка современных гаджетов и средств связи, а также оплата самой связи.

«Сегодня человек не может обходиться без коммуникаций, он не может быть отрезан от мира. Даже поиск работы затруднен, если у безработного нет соответствующего мобильного или стационарного устройства с выходом в Интернет. Наверно необходимо рассматривать на экспертном уровне такой вопрос, но все же такие траты необходимо закладывать. Ну и конечно должны быть заложены все остальные блага цивилизации, от которых сегодня ну просто неприлично уходить в сторону», — уверена депутат.

В настоящее время Федеральная налоговая служба обладает всей необходимой информацией для максимально точного определения самого необходимого для среднестатистического россиянина. Это поможет сформировать и реальную потребительскую корзину, что позволит также повысить и МРОТ.

«Я думаю, сейчас реальная потребительская корзина должна быть на уровне 19-20 тысяч рублей. Это реальный потребительский минимум сегодня, ну не меньше. Там вот 25% будут занимать, допустим, продукты питания, еще 20% — это услуги ЖКХ, сотовая связь и т. д. И вот еще какую-то долю будут занимать одежда, обувь, развлечения. Я считаю, что развлечения туда тоже уже пора вставлять, ну не может человек просто наесться, напиться, тепло одеться и сидеть дома. Он должен развлекаться, ходить в театр, хотя бы раз в три месяца он должен посещать театр, кино и т.д. Но еще раз отмечу — трудно корзину сейчас точно посчитать, нужно ее сначала наполнить и договориться, чем мы ее будем наполнять», — заключила Бессараб.

Напомним, в настоящее время для пенсионеров прожиточный минимум установлен на уровне 9236 рублей, а для детей — 11004 рубля. Ранее глава Минтруда РФ Максим Топилин заявил, что к концу года число россиян с доходом ниже прожиточного минимума должно снизиться. По его словам, на снижение бедности повлияет рост потребительской корзины, увеличение МРОТ, а также доплаты к пенсиям и детские пособия.