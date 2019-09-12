Экономист объяснил, почему переход на четырехдневку не сократит зарплаты в России

Сокращение рабочей недели не уменьшит зарплаты работников, т. к. работодатель будет эффективнее использовать их труд, считает руководитель Центра политэкономических исследований Института нового общества, экономист Василий Колташов.

Исследовательская служба портала HeadHunter в начале сентября опросила 200 российских работодателей, чтобы узнать их отношение к возможному изменению рабочего графика. Опрос показал, что переход на четырехдневную рабочую неделю в ближайшие год-два рассматривают лишь 12% работодателей, а в долгосрочной перспективе — 8%.

Большинство работодателей (76%) вообще не рассматривают переход на сокращенный трудовой график. По их мнению, ради четырехдневки им придется снижать зарплату и нанимать новых людей. Они прогнозируют снижение производительности труда, увеличение переработок, выгорание.

Колташов провел историческую параллель с дискуссией вокруг сокращения рабочей недели, которая развернулась в Британии в 1848 году. Аргументы противников эксперт называет «чистой воды спекуляциями».

«Аргументы против сокращения рабочей недели заключались в том, что все фирмы разорятся, фирмы не смогут платить людям нормальную зарплату, невозможно придумать никакую стратегию сокращения рабочей недели, выходные не нужны работникам, т. к. они просто будут спиваться. Тогда 100 процентов работодателей были против этого. Они говорили, что государство вмешивается в чисто рыночную сделку, хотя это не так. Это правила, которые устанавливаются для всего общества. Эти аргументы с 1848 года повторялись всякий раз», — заявил Колташов в беседе с Федеральным агентством новостей.

Когда кто-то выступает против этой идеи, то он закладывает в эту позицию фальшивую аргументацию, отмечает экономист.

«Зарплаты не уменьшатся. Более того, производительность труда вырастет. Чем меньше времени работодатель распоряжается работником, тем больше он вынужден эффективно использовать его труд. Уменьшатся проволочки неэффективного использования рабочего времени. Вопрос состоит в инвестициях и наведении порядка в фирмах. Это не происходит без стимула сокращения рабочей недели. Без этого в России не будет активного роста производительности труда», — сообщил собеседник ФАН.

По мнению эксперта, «нужно просто всех заставить» сократить рабочую неделю. Также нужно ввести почасовую ставку оплаты труда, большие наказания для работодателей за нарушения, а также запрет на переработки и сверхурочные для работников, подчеркивает Колташов.

«Надвигается серьезная автоматизация торговли, транспорта и производства. В этой ситуации мера по сокращению рабочей недели является средством по сохранению рабочих мест. Если бы у нас была рабочая неделя, как в 19 веке, то нам бы светила чудовищная безработица», — добавил экономист.

Напомним, в июне премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, выступая на Международной конференции труда в Женеве, заявил, что не исключает возможности перехода на четырехдневную рабочую неделю. По его мнению, сокращение трудовой недели может предотвратить профессиональное выгорание.

Возможность перехода на четырехдневную рабочую неделю в ближайшее время рассмотрит Госдума РФ. Как рассказал председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин, после обсуждения в правительстве профсоюзы и работодатели могут подготовить соответствующие законопроекты.

Ранее идею сокращения рабочей недели оценила глава Минздрава РФ Вероника Скворцова. По ее мнению, данный вопрос нужно всесторонне обсудить. Кроме того, Скворцова подчеркнула, что нововведение может по-разному сказаться на человеке в зависимости от его пола и возраста.