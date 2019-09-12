Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Политика

Лукашенко назвал углубление связей с Россией приоритетом политики Белоруссии

70
0 Оставить комментарий

Лукашенко назвал углубление связей с Россией приоритетом политики Белоруссии

Минск, 12 сентября. Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал развитие и углубление связей с Москвой безусловным приоритетом политики Минска. Соответствующее заявление он сделал во время процедуры принятия верительных грамот послов 13 стран, в том числе российского дипломата Дмитрия Мезенцева.

Лукашенко отметил, что Россия является основным стратегическим партнером и союзником Белоруссии.

«Отношения наших братских народов скреплены узами дружбы, добрососедства и общей истории. Развитие и углубление многоплановых двухсторонних связей с Россией — безусловный приоритет белорусской внешней политики», — цитирует слова Александра Лукашенко ТАСС.

По словам президента Белоруссии, сейчас особое внимание уделяется вопросам союзного строительства. Лукашенко заявил, что договорился с президентом РФ Владимиром Путиным о том, что в канун 20-летия подписания договора о создании Союзного государства должны быть приняты конкретные решения по дальнейшей стратегии развития интеграции.

Принимая верительные грамоты у посла Казахстана, президент Белоруссии отметил, что Нур-Султан является стратегическим партнером Минска в евразийском регионе, а белорусско-казахстанские отношения находятся на подъеме и сопровождаются активным политическим диалогом всех ветвей власти.

«Мы нацелены на дальнейшее расширение и диверсификацию торгово-экономических связей. Для этого необходимо поддерживать высокий уровень взаимодействия, в том числе в рамках ЕАЭС», — сказал Александр Лукашенко.

Обращаясь к послу Киргизии, президент Белоруссии отметил, что Бишкек и Минск являются важными союзниками и партнерами. Он подчеркнул успешное сотрудничество стран в торгово-экономической, научно-технической, культурной и гуманитарной сферах. Лукашенко добавил, что приоритетной задачей является наращивание товарооборота с использованием потенциала ЕАЭС.

infox - new
Источник: ТАСС
© 2019 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Новости партнеров