Вашингтон, 12 сентября. Президент США Дональд Трамп заявил о разногласиях по вопросу ситуации в Венесуэле со своим бывшим советником по национальной безопасности Джоном Болтоном.

Трамп объяснил причины увольнения Болтона. На этот шаг президента США подтолкнуло огромное количество разногласий со своим советником. Глава Белого дома привел один из примеров.

«Я расходился с Джоном Болтоном по Венесуэле, — констатировал Трамп. — Я думаю, что он вышел за все рамки».

Напомним, Болтон добивался смены власти в Венесуэле с помощью экономического давления. Американские СМИ неоднократно писали, что неудача этой стратегии раздражала Трампа.

В начале года глава оппозиции Венесуэлы Хуан Гуайдо незаконно провозгласил себя временным главой государства. Легитимный президент Николас Мадуро назвал его марионеткой США.

Попытку госпереворота в Венесуэле сразу же поддержали США, Канада и ряд союзников Вашингтона в Латинской Америке. 19 европейских стран также поддержали путчистов. Россия, Китай, Турция осудили западные страны, поддержавшие госпереворот в Венесуэле. В Москве назвали «президентский статус» Гуайдо несуществующим.

США решили с помощью санкций оказать давление на жителей Венесуэлы, которые поддерживают Мадуро. Верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет в сентябре заявил, что экономические санкции Вашингтона против Венесуэлы дополнительно усугубляют тяжелую гуманитарную ситуацию в стране и выступают причиной оттока населения.

Оппозиционер Гуайдо пользуется не только финансовой поддержкой США, но и информационной. Западные СМИ более полугода публикуют различные вбросы о Венесуэле, не обосновывая их фактами и аргументами. Из-за отсутствия какой-либо доказательной базы все фейки — например, фейк о ЧВК «Вагнер», якобы прибывшей в Венесуэлу, или фейк о вывозе за границу «золота Мадуро» — разваливаются уже через несколько часов после публикации. Все домыслы вскоре получают опровержение, причем в ряде случаев теми же СМИ, что их и распространили.

Накануне оппозиция Венесуэлы вновь обратилась за помощью к США, попросив ввести войска на территорию республики.