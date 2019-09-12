Москва, 12 сентября. Официальный Париж решил воспользоваться визитом президента Центральноафриканской Республики Фостена-Арканжа Туадеры во Францию.

По данным экспертов, «Франция не хочет терять влияние ни в одной из своих колоний, независимо от того, кто победит».

СМИ заявили, что Франция продвигает в ЦАР идею неоколониализма. Как пишет издание News.abangui, Париж стремиться подчеркнуть важность отношений между ЦАР и Францией перед предстоящими выборами. Во время встречи президент Франции Эммануэль Макрон впервые заговорил о Хартумском соглашении. Это означает, что решения, принятые правительством Центральноафриканской Республики, а также план экономического восстановления Туадеры и последнее мирное соглашение, признаются не только Парижем, но и международным сообществом.

Эксперты добавили, что Макрон не желает появления сюрпризов на выборах в 2020–2021 годы, поэтому он призывает Банги следить за осуществлением мирного соглашения. Однако, как подчеркивают эксперты, при таком подходе французы должны были присутствовать на переговорах, как российские дипломаты в начале года.

Напомним, в республике долгие годы продолжалась гражданская война, но в августе минувшего года благодаря поддержке России и Судана лидеры противоборствующих сторон сели за стол переговоров. В феврале было подписано Хартумское соглашение между правительством и лидерами вооруженных группировок.

Москва выступила посредником в подписании этого документа. После этого двусторонние отношения России с ЦАР значительно укрепились. В соответствии с документом планируется разоружить все регионы страны, при этом укрепив армию ЦАР.

Как ранее уточнил генеральный прокурор Апелляционного суда Банги Эрик Дидье Тамбо, Хартумское соглашение является сверхнациональным. По его мнению, документ, подписанный 6 февраля между правительством ЦАР и 14 вооруженными группами в Банги, выше Конституции республики.

Подписанное в феврале политическое соглашение о мире и ненападении в Центральноафриканской Республике является важной отправной точкой для дальнейшего урегулирования ситуации в стране, заявил представитель России на заседании Совета Безопасности ООН по ЦАР Александр Репкин.