Госдума освободила от НДФЛ матпомощь студентам и аспирантам

Москва, 12 сентября. Госдума приняла закон об освобождении от НДФЛ (налога на доходы физических лиц) материальной помощи студентам. Инициатором изменений в Налоговый кодекс РФ стала вице-спикер нижней палаты парламента Ирина Яровая, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

Согласно документу, решение также распространяется на соответствующие выплаты аспирантам, адъюнктам, ординаторам и ассистентам-стажерам.

Важность принятия таких мер в общении с журналистами отметил спикер Госдумы Вячеслав Володин. Он обратил внимание, что таким образом устраняется правовая несправедливость в отношении тех, кто нуждается в финансовой поддержке.

При этом ранее в беседе с ФАН депутат Дмитрий Юрков пояснил, что действие данного закона ограничено — речь идет лишь о суммах в пределах четырех тысяч рублей в год. Член комитета Госдумы по бюджету и налогам сообщил о намерении совместно с коллегами из комитета по образованию и науке провести исследование и выяснить размер средней материальной помощи в вузах на одного человека.

По словам парламентария, по итогам такой работы может быть подготовлен законопроект о повышении планки необлагаемой налогом суммы.

О необходимости новых шагов по поддержке молодежи заявил и член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Сергей Вострецов.

«Естественно, что мы продолжим работу в этом направлении. Я думаю, что правильно было бы вернуться к вопросу о трудоустройстве выпускников, и отдавать большую часть бюджетных мест тем, кто готов отработать по специальности», — заявил Вострецов.

Таким образом, например, можно было бы решить вопрос нехватки врачей в регионах, отметил депутат.

«Да и в вуз проходили бы те, кто действительно заинтересован в этом образовании, пришел не «ради корочки», — подытожил Вострецов.

Закон вступит в силу с 1 января 2020 года, но не ранее чем по истечении одного месяца со дня его официального опубликования.