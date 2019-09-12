Венесуэла предоставит ООН доказательства планирования Колумбией терактов

Каракас, 12 сентября. Правительство Венесуэлы предоставит ООН свидетельства того, что на территории Колумбии велась подготовка террористических актов в соседнем государстве. Об этом написал в своем Twitter-аккаунте руководитель МИД латиноамериканской страны Хорхе Арреаса.

Венесуэльский министр обратил внимание на то, что это не какие-то абсурдные домыслы, а настоящие улики.

«Мы покажем точное местоположение и фотографии, предоставим свидетельские показания, раскроем даты, имена и их связи — все, что связано с терактами, которые готовились на территории Колумбии против Венесуэлы», — написал глава внешнеполитического ведомства.

В конце прошлого месяца руководитель министерства связи и информации Венесуэлы Хорхе Родригес сообщил, что правоохранительные органы страны пресекли взрывы в зданиях суда и Сил специального назначения. Во время специальной операции по поиску организаторов атак был задержан один подозреваемый, который заявил, что подготовка к атакам координировалась из Колумбии.

На этой неделе лидер Венесуэлы Николас Мадуро объявил о созыве Совета по национальной безопасности перед угрозой военной агрессии со стороны Колумбии.

Напомним, в Венесуэле в начале текущего года начались масштабные протесты против президента Николаса Мадуро вскоре после приведения его к присяге. Оппозиционный лидер Хуан Гуайдо провозгласил себя временным главой государства. Ряд западных стран во главе со Штатами заявили о признании Гуайдо. Россия, КНР, Турция и многие другие поддержали Мадуро как единственно легитимного президента.

Западные ангажированные издания намеренно искажают реальную ситуацию в Венесуэле, распространяя поддельные репортажи и новости. Так, журналисты опубликовали вброс о «золоте Мадуро», которое якобы было вывезено самолетами российского перевозчика, а также фейк о так называемой ЧВК «Вагнер». Однако все эти фейковые новости были опровергнуты Москвой и Каракасом, а позднее и теми СМИ, которые их распространяли.

Ранее Мадуро объявил о старте масштабных военных учений на границе с Колумбией, которые продлятся более двух недель. До 28 сентября, отметил глава страны, должны быть приведены в боевую готовность все системы вооружений.