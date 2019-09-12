Эксперт объяснил заявление Нетаньяху об опасности Ирана для России

Иран является надежным союзником России в борьбе с терроризмом, а его идеология может быть опасна только для самого Израиля, считает доцент кафедры современного Востока, кандидат исторических наук РГГУ Никита Филин.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в интервью РБК об опасности «радикального ислама», который управляется из Ирана, для России

«Большее зло – шиитский радикальный ислам, управляемый Ираном, который стремится обладать ядерным вооружением, стремясь завоевать Ближний Восток», — сказал Нетаньяху.

По его мнению, позиции России и Ирана не всегда совпадают, а в перспективе радикальная форма ислама, насаждаемая Тегераном, может навредить Москве.

Иранская идеология может быть радикальной только для самого Израиля, потому что у них непростые отношения с этой страной на протяжении последних сорока лет, уточняет Филин.

«Иранский шиизм по своей составляющей находится ближе к рациональным классическим формам ислама. Также шииты, возглавляемые из Ирана, сами боролись с радикальным исламом и не приемлют вообще эту форму. В истории был один случай опасности распространения ислама из Ирана, а именно после Исламской революции в 1979–1980-х гг. Но Иран отошел от таких радикальных взглядов экспорта Исламской революции, и сейчас он выдвигает идеи, направленные на мирное сосуществование мусульманских стран. Таким образом, Иран не является угрозой для России. Более того, Иран нас поддерживал, когда мы осуществляли борьбу против террористов на Северном Кавказе», — заявил Филин в беседе с Федеральным агентством новостей.

В тактическом плане Иран был и остается очень хорошим союзником России в борьбе с террористами в Сирии, поэтому резкие высказывания Израиля вряд ли испортят отношения Москвы и Тегерана.

«Они [Иран] считают, что Израиль не имеет право на существование и притесняет арабов и мусульман в Палестине. Поэтому это два противника, между которыми идет «холодная война», иногда переходящая в горячую фазу», — рассказал собеседник ФАН.

Израилю выгодно, чтобы Россия и Иран не сотрудничали, и таким образом они реализуют политику США, полагает эксперт.

«Это было сказано, чтобы ослабить отношения между нашими странами. Но сейчас Россия имеет хорошие отношения и с теми и с другими. Так, мы можем выступать в качестве посредника в переговорах между ними», — добавил Филин.

Ранее Биньямин Нетаньяху заявил, что контакты с российским лидером Владимиром Путиным позволили предотвратить столкновение с Россией в Сирийской Арабской Республике. Нетаньяху обратил внимание на то, что контакты с главой российского государства для него наиболее ценны и способствует развитию взаимовыгодных экономических связей между Тель-Авивом и Москвой.