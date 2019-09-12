Путин поздравил Спивакова с 75-летием

Москва, 12 сентября. Президент РФ Владимир Путин поздравил народного артиста СССР, дирижера Владимира Спивакова с 75-летием, подчеркнув, что он своим мастерством покорил лучшие сценические площадки мира. Телеграмма опубликована на сайте Кремля.

«Особо отмечу ваш уникальный дар педагога и наставника, искреннюю заботу о сохранении и развитии замечательных традиций отечественной культуры», — подчеркнул российский лидер.

Путин отметил, что знатоки и любители искусства высоко ценят выдающийся талант музыканта, его подвижническое служение избранному делу. Важно, что Спиваков не останавливается на достигнутом, всегда трудится с полной самоотдачей, добавил президент.

Глава РФ пожелал народному артисту СССР здоровья, успехов и вдохновения.

Напомним, Спиваков родился в 1944 году в Уфе. После окончания войны его семья отправилась в Ленинград, где с шестилетнего возраста он начал обучаться игре на скрипке. В 1963 году Спиваков окончил Центральную музыкальную школу при Московской консерватории. В 1963—1967 годах учился в Московской консерватории по классу скрипки. Спустя три года он окончил аспирантуру и с 1965 начал концертную деятельность.

В 1999—2003 годах Спиваков возглавлял Российский национальный оркестр. В настоящее время музыкант руководит Национальным филармоническим оркестром России, пишет «Культуромания».

В августе этого года российский лидер наградил дирижера орденом «За заслуги перед Отечеством» I степени.