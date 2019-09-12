Эксперт объяснил, почему Киев не может требовать компенсации за отмену транзита

Киев, 12 сентября. Украина требует от России компенсации за отказ продлевать контракт по транзиту газа, однако эксперты сомневаются в судебных перспективах подобных претензий.



Первый заместитель декана факультета мировой экономики ВШЭ Игорь Ковалев, выступая в эфире радио Sputnilk, обратил внимание на несостоятельность аргументов исполнительного директора «Нафтогаза» Юрия Витренко, который потребовал от «Газпрома» 11-14 млрд долларов в качестве компенсации за упущенную выгоду в виде тарифов на транзит. Если же Россия согласится продлить контракт, то Украина, по его словам, не будет ничего требовать и не станет пересматривать тарифы.

Ковалев обратил внимание, что взыскать компенсацию в суде можно только за невыполнение какого-то условия заключенного договора. Здесь же речь идет о компенсации за отказ заключать новый договор, хотя это является безусловным правом Москвы. Замдекана отметил, что, учитывая высокую изношенность украинской ГТС, транзит не слишком привлекателен для России, и она имеет полное право отказаться от продления сроков контракта.

«Непонятно, о какой компенсации идет речь, если мы откажемся заключить договор. Это все равно что мы хотели купить квартиру, вели какие-то переговоры, потом передумали — и нас за это должны наказать, даже если мы не подписывали никаких обязательств? Позиция очень странная», — отметил Ковалев.

Примечательно, что украинская сторона уже не в первый раз говорит о компенсациях. Так, например, в октябре прошлого года исполнительный «Нафтогаза» заявил, что Киев обратился в Международный арбитраж с требованием принудить Россию заплатить 12 млрд долларов за простой украинской газотранспортной системы в случае запуска «Северного потока — 2».

Действующий контракт на транзит газа истекает в этом году, однако стороны не приблизились к соглашению по его пролонгации. Киев требует пересмотреть контракт на новых условиях и обязать Россию сохранить транзит, Москва же готова продлить контракт только если он будет экономически выгоден. Кроме того, российская сторона отказывается продлевать сроки контракта, пока Киев заваливает «Газпром» судебными исками.