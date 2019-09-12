Туадера посвятил свою особую премию мира народу ЦАР

Банги, 12 сентября. Президент Центральноафриканской Республики (ЦАР) Фостен-Арканж Туадера посвятил трофей под названием «Специальный приз за мир», который был вручен Всемирной организацией за мир (OMPP) и Международным фондом Исса Хаяту, народу Центральной Африки. Об этом сообщает портал Abangui.com.

Торжественная церемония прошла в четверг утром во Дворце Ренессанса. Глава ЦАР отметил усилия, предпринятые для установления мира в ЦАР.

Напомним, в Центральноафриканской Республике в течение долгих лет не прекращалась гражданская война. В августе 2018 года благодаря поддержке Российской Федерации и Судана прошла встреча лидеров противоборствующих сторон. В феврале 2019 года было подписано Хартумское соглашение между правительством и лидерами вооруженных группировок.