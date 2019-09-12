Новый остров обнаружен в архипелаге Земля Франца-Иосифа

Мурманск, 12 сентября. Экспедиция Северного флота России на Землю Франца-Иосифа подтвердила существование в архипелаге нового острова, заявил представитель флота Вадим Серга.

Первые сообщения о новом острове стали поступать в 2006 году. Речь идет о полуострове Литтрова острова Галля. Как оказалось, между ними есть пролив шириной около 500 метров.

«Несмотря на то, что на картах экспедиций Уолтера Уэлмана 1898–1899 годов и Энтони Фиала 1903–1905 годов был нанесен остров Литтрова, долгие годы считалось, что этот участок суши есть полуостров острова Галля», — пояснил Серга.

Военнослужащие Северного флота и ученые Русского географического общества в ходе экспедиции подтвердили, что на Земле Франца-Иосифа существует вызывающий споры в научных кругах остров.

«10 сентября 2019 года гидрографическая группа комплексной экспедиции зафиксировала и нанесла данный факт на морские карты, — рассказал представитель Северного флота. — Североморцы прошли новообразованным проливом из бухты Суровая в залив Гидрографов, провели замер глубин, а также измерили направление и скорость течения в нем».

Мыс Литтров был открыт в марте 1874 года. О нем заявил Юлиус Пайер — первопроходец Земли Франца-Иосифа. Полуостров получил имя австрийского астронома Йозефа Иоганна Литтрова, который в 1813 году был избран членом-корреспондентом РАН.

В 2006 году ученые Московского государственного университета геодезии и картографии предположили, что полуостров является островом. Это стало возможно благодаря появлению новых методов дистанционного зондирования Земли, которые связаны главным образом с космическими полярноорбитальными средствами, пишет «Газета.ru».