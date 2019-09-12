Военные РФ с иностранными коллегами отработают действия по борьбе с террористами

Москва, 12 сентября. Минобороны РФ проведет учения по борьбе с международным терроризмом совместно с военными из Индии, Китая, Пакистана и стран Центрально-Азиатского региона. Об этом сообщил заместитель министра обороны России Александр Фомин, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

Учения «Центр-2019» пройдут с 16 по 21 сентября на территории Центрального военного округа. На полигонах России и государств-партнеров военные отработают отдельные эпизоды ведения борьбы с незаконными вооруженными формированиями.

«Темой учений станет действие группировок войск коалиции государств в борьбе с международным терроризмом и обеспечении военной безопасности на Центрально-Азиатском стратегическом направлении», — сообщил Александр Фомин иностранным военным атташе на брифинге в министерстве обороны.

По сценарию, на юго-западе России будет создано условное государство, руководство которого разделяет экстремистские идеи лидеров международных террористических организаций. Вымышленная страна сближается с различными экстремистскими движениями и способствует распространению радикального исламизма на территории соседних государств. Эскалация напряженности на границе условной страны с Россией перерастает в вооруженный конфликт, и после этого начинаются действия вооруженных сил РФ. Вместе с российскими военными в учениях примут участие коллеги из Казахстана, Кыргызской Республики,Таджикистана, Узбекистана, Индии, Китая и Пакистана.

«Подходы учений соответствуют соблюдению принципа максимальной открытости и не затрагивают межгосударственных отношений с нашими зарубежными партнерами. Учения направлены исключительно на обучение войск ведению военных действий в современных условиях и повышение оперативной совместимости органов военного управления вооруженных сил России и государств-союзников», — подчеркнул Александр Фомин.

Замминистра обороны РФ также добавил, что иностранные военные атташе смогут понаблюдать за ходом учений 20 сентября на полигоне «Донгуз».