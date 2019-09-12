Эксперт назвал причиной ссоры Киева и Праги насильственную украинизацию

Киев, 12 сентября. МИД Украины вызвал посла Чехии из-за встречи президента Чехии Милоша Земана с русинами. Позицию Киева по отношению к русинам прокомментировал директор Центра общественного и информационного сотрудничества «Европа» Эдуард Попов.

Попов напомнил, что чешский лидер неоднократно выступал с заявлениями, идущими «вразрез с западным мейнстримом», одним из аспектов которого выступает поддержка Украины, и отметил, что фигура Земана по своему «политическому весу» входит в топ европейских политиков. Но в то же время, подчеркнул Попов, политика Чехии не является полностью подконтрольной президенту.

Причиной недовольства украинской стороны в этой встрече эксперт видит желание Украины насильственно навязать этносу свою волю.

«Русинское меньшинство, которое Украина сознательно записывает в украинцы, существует в различных странах Европы, и во всех этих странах, кроме Украины, русины признаны отдельным народом, везде им оказывают поддержку культурных проектов. Во времена СССР, когда Подкарпатскую Русь присоединили к Украине, люди, которые были русинами, вдруг стали украинцами. И до сих пор Украина проводит политику насильственной украинизации», — отметил Эдуард Попов в эфире радиостанции Sputnik.

Напомним, в Киеве вызвали недовольство контакты чешского руководства с русинами. Министерство иностранных дел Украины увидело в этой встрече попытку поставить под сомнение суверенитет и территориальную целостность Украины и вызвало посла Чехии Радека Матулу для дачи разъяснений по поводу встречи президента страны Милоша Земана с членами организации «Всемирный совет подкарпатских русинов».

Кроме того, в ведомстве отметили, что продолжат и в дальнейшем «решительно реагировать» на любые попытки поставить под сомнение целостность и суверенитет страны.

Русины — группа восточнославянского населения, проживающая на западной Украине, в восточной Словакии, Сербской Воеводине, юго-восточной Польше, Венгрии и северо-западной Румынии. Русинов относят как к украинцам, так и к самостоятельному этносу.