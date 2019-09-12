Эксперт объяснил увольнение Болтона подготовкой Трампа к выборам

Москва, 12 сентября. Президент США Дональд Трамп более не может терпеть возле себя компромиссные фигуры, о чем свидетельствует увольнение Джона Болтона с должности советника по национальной безопасности. Такое мнение выразил политический аналитик Павел Шипилин.

Глава Белого дома ранее заявил, что Болтон совершал ошибки в своих рекомендациях и не находил общего языка с важными людьми в администрации. В частности, Трамп раскритиковал позицию уже бывшего советника по Венесуэле и «ливийскую модель» урегулирования ядерной проблемы КНДР.

Как отметил Шипилин, перед американским президентом в настоящее время стоит главная задача — выиграть предстоящие в 2020 году выборы, к которым он активно готовится.

«Сейчас наступает период, когда президент США взвешивает реакцию своего электората», — подчеркнул политический аналитик в эфире радио Sputnik.

По всей вероятности, позиция Болтона, который известен «своими исключительно ястребиными замашками», показалась Трампу опасной, уточнил эксперт.

«Я полагаю, что Дональд Трамп уже достаточно в силе, чтобы не терпеть возле себя компромиссные фигуры, как Джон Болтон или (госсекретарь США. — Прим. ФАН) Майк Помпео», — добавил аналитик.

Шипилин считает, что Болтон и Помпео — люди, которых явно «делегировали в аппарат Белого дома, чтобы уравновесить Трампа по отношению к России».

«Я думаю, что Трамп сейчас будет внимательно наблюдать за реакцией конгресса на отставку Болтона, чтобы принять решение об отставке Помпео», — заключил он.

Как напоминает RT, президент США объявил об увольнении Болтона в минувший вторник. Он объяснил, что не был согласен со многими предложениями политика, поэтому и попросил его уйти в отставку. Пресс-служба Белого дома сообщила, что исполняющим обязанности советника главы Белого дома по национальной безопасности станет Чарли Капперман.

В комментарии Федеральному агентству новостей член Совета Федерации, сенатор Олег Морозов выразил мнение, что Болтон занимал слишком жесткую позицию практически по всем вопросам, по которым Трамп пытался найти более компромиссный вариант. Речь идет об Иране, Китае, России и других странах, представляющих интерес для главы США. При этом последней каплей, по мнению сенатора, могла быть история с так называемым «шпионом США».