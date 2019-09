Хореограф Мигель рассказал, как его «очень сильно били» в метро

Москва, 12 сентября. Известный певец и хореограф Мигель (Сергей Шестеперов), который является членом жюри шоу «Танцы» на ТНТ, признался, что у него в прошлом были неприятности из-за смуглой кожи.

Выступая в шоу Екатерины Варнавы «Вопросы взрослому», он вспомнил, как много лет назад его избили в метро.

«И сотрясение мозга у меня было, и нос ломал себе, что только не ломал. В метро меня очень сильно били», — перечисляет Мигель.

Когда Варнава поинтересовалась причиной агрессии, то ее собеседник пояснил, что на него напали из-за цвета кожи.

Мигель также вспомнил свое детство. По словам артиста, тяга к танцам была у него всегда, поэтому довольно быстро он стал королем дискотек, за что его обожали девчонки и ненавидели мальчишки. Мигель утверждает, что они просто хотели его уничтожить. Впрочем, в детские годы до драк дело никогда не доходило.

Кроме того, хореограф рассказал, как 15 лет страдал из-за придуманной болезни. В свое время врачи убедили артиста, что у него больное колено. Оказалось, что речь идет о безвредном костном наросте, который не стоит таких переживаний, пишет портал «Дни.ру».

Напомним, что Мигель вместе с Егором Дружинниковым является наставником проекта «Танцы» на ТНТ, а также членом жюри. Кроме того, он выступает хореографом и режиссером-постановщиком клипов My love is like (группа Therr Maitz), «Я не для тебя» («Гости из будущего»), «Студент» (Макс Барских), «Побудь со мной» (Валерий Меладзе) и «Любовь на бис» (Зара и Александр Розенбаум).