Члены ОПГ Навального в Пензе поклоняются «богам из США»

Москва, 12 сентября. «Монумент» для поклонения «богам из США» установлен у координатора пензенского штаба так называемого «Фонда борьбы с коррупцией» Ольги Жулимовой. Об этом сообщил Telegram-канал «Товарищ майор».

Как стало известно авторам канала, утро Жулимовой начинается с созерцания «доски целей», украшенной флагом США. Кроме того, к доске приколоты долларовая купюра и грин-карта. Здесь же Жулимова разместила книгу с видами Нью-Йорка на обложке.

Отметим, что сегодня в пензенском штабе так называемого «ФБК», основателем которого является скандальный блогер Алексей Навальный, прошли обыски правоохранителей по уголовному делу об отмывании 1 миллиарда рублей. В общей сложности следователи обыскали членов ОПГ Навального в 29 городах России.

Следственные мероприятия вызвали панику у соратников скандального блогера. Например, глава сети региональных штабов Леонид Волков в закрытых чатах начал просить сотрудников так называемого «ФБК» не сдавать его правоохранителям.

Ранее стало известно, что фонд Навального готовит Западу почву для вмешательства во внутренние дела России. Тесную связь всего руководства так называемого «ФБК» с заграницей подтверждают не только финансовые потоки с Запада, благодаря которым обеспечивается антироссийская деятельность фонда. Так, Волков не скрывает, что проходил некую образовательную программу в Йельском университете. По его словам, в западном учреждении он получал знания о политике и управлении «общественными проектами». Эту же программу прошел и сам Навальный.

Напомним, обыски в штабах так называемого «ФБК» прошли в рамках расследования дела, возбужденного по статье 174 УК РФ «Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем». По версии следствия, сотрудники фонда Навального с января 2016 по декабрь 2018 года легализовали крупные денежные суммы, полученные преступным путем. Для этого они вносили финансовые средства через банкоматы на расчетные счета нескольких кредитно-финансовых учреждений. После этого деньги зачислялись на счета так называемого «ФБК».