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Члены ОПГ Навального в Пензе поклоняются «богам из США»

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Члены ОПГ Навального в Пензе поклоняются «богам из США»

Москва, 12 сентября. «Монумент» для поклонения «богам из США» установлен у координатора пензенского штаба так называемого «Фонда борьбы с коррупцией» Ольги Жулимовой. Об этом сообщил Telegram-канал «Товарищ майор».

Как стало известно авторам канала, утро Жулимовой начинается с созерцания «доски целей», украшенной флагом США. Кроме того, к доске приколоты долларовая купюра и грин-карта. Здесь же Жулимова разместила книгу с видами Нью-Йорка на обложке.

Члены ОПГ Навального в Пензе поклоняются «богам из США»

Отметим, что сегодня в пензенском штабе так называемого «ФБК», основателем которого является скандальный блогер Алексей Навальный, прошли обыски правоохранителей по уголовному делу об отмывании 1 миллиарда рублей. В общей сложности следователи обыскали членов ОПГ Навального в 29 городах России.

Следственные мероприятия вызвали панику у соратников скандального блогера. Например, глава сети региональных штабов Леонид Волков в закрытых чатах начал просить сотрудников так называемого «ФБК» не сдавать его правоохранителям.

Члены ОПГ Навального в Пензе поклоняются «богам из США»

Ранее стало известно, что фонд Навального готовит Западу почву для вмешательства во внутренние дела России. Тесную связь всего руководства так называемого «ФБК» с заграницей подтверждают не только финансовые потоки с Запада, благодаря которым обеспечивается антироссийская деятельность фонда. Так, Волков не скрывает, что проходил некую образовательную программу в Йельском университете. По его словам, в западном учреждении он получал знания о политике и управлении «общественными проектами». Эту же программу прошел и сам Навальный.

Напомним, обыски в штабах так называемого «ФБК» прошли в рамках расследования дела, возбужденного по статье 174 УК РФ «Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем». По версии следствия, сотрудники фонда Навального с января 2016 по декабрь 2018 года легализовали крупные денежные суммы, полученные преступным путем. Для этого они вносили финансовые средства через банкоматы на расчетные счета нескольких кредитно-финансовых учреждений. После этого деньги зачислялись на счета так называемого «ФБК».

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Источник: Telegram-канал «Товарищ майор»
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