Воевавшие в Донбассе три «добровольческих батальона» сдали полиции 10 тонн оружия

Мариуполь, 12 сентября. Боевики трех так называемых «добровольческих батальонов», принимавших участие в военной операции в Донбассе, сдали национальной полиции имеющееся у них оружие. Об этом сообщила пресс-служба информационного департамента национальной полиции Украины.

Отмечается, что процесс передачи оружия фиксировался сотрудниками правоохранительных органов и проходил под присмотром саперов. Боевиков поблагодарил заместитель руководителя украинского ведомства Вячеслав Аброськин.

«В настоящее время нахожусь в Мариуполе, где наши добровольцы отдали оружие, которое необходимо для защиты государства», — написал он на своей странице в социальной сети Facebook, отметив, что в общей сложности это 10 тонн оружия.

Как ранее сообщали украинские СМИ, по оценке депутата Верховной рады Нестора Шуфрича, на скупку всего нелегального оружия, находящегося на руках у жителей Украины, киевским властям придется выделить около 2 млрд долларов.

Напомним, гражданская война на Украине началась в апреле 2014 года после государственного переворота в стране. Луганск и Донецк, не желая подчиняться незаконно пришедшему к власти правительству, объявили о независимости. В ответ Киев начал военную кампанию против республик Донбасса.