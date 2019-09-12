Корвет имени Цыденжапова готовится к спуску на воду в Хабаровском крае

Комсомольск-на-Амуре, 12 сентября. Корвет, которому присвоили имя Героя России Алдара Цыденжапова, готовится к спуску на воду на Амурском судостроительном заводе. В распоряжении Федерального агентства новостей появилось видео торжественной церемонии.

В Комсомольске-на-Амуре в четверг состоится церемония выпуска корвета «Герой РФ Алдар Цыденжапов» из цеха. На Амурском судостроительном заводе готовятся спустить корвет проекта 20380 на воду в ближайшие часы. Участники торжественного мероприятия традиционно разбили бутылку шампанского о борт корабля.

Корвет имени Цыденжапова стал третьим в проекте многоцелевых боевых надводных кораблей второго ранга ближней морской зоны 20380, который завод передаст в Тихоокеанский флот. Длина корабля составляет 104,5 метра, а ширина — 13 метров. Автономность плавания по запасам провизии корвета составляет 15 суток. На борту может разместиться экипаж до 99 человек. На данный момент на службе Военно-морского флота России четыре таких корвета.

Корабли этого типа предназначены для борьбы с надводными и подводными лодками противника. Корветы также используют для поддержки морского десанта во время операций. Планируется, что корвет «Герой РФ Алдар Цыденжапов» войдет в состав Тихоокеанского флота в 2020 году.

Напомним, Цыденжапов является единственным в истории моряком, который удостоин звания Героя России. В сентябре 2010 года он предотвратил пожар в машинном отделении на эскадронном миноносце «Быстрый». Пожар произошел всего за несколько часов до выхода боевого корабля в море. Как выяснилось, произошел разрыв топливного трубопровода, горючее вспыхнуло от искры. Если бы не подвиг Цыденжапова, миноносец взорвался через несколько минут после инцидента.