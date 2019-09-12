В Минобороны предупредили об оборонительном характере учений «Центр-2019»

Москва, 12 сентября. Учения Вооруженных Сил РФ «Центр-2019» будут иметь оборонительный характер. Об этом рассказали в Министерстве обороны России.

С 16 по 21 сентября Вооруженные Силы России проведут масштабные учения «Центр-2019», сообщает Федеральное агентство новостей. При обсуждении подготовки мероприятий на брифинге для иностранных военных атташе в Минобороны отметили, что маневры носят сугубо оборонительный характер.

«Учения направлены исключительно на обучение войск ведению военных действий в современных условиях и повышение оперативной совместимости органов военного управления вооруженных сил России и государств-союзников», — заявил замминистра обороны РФ Александр Фомин.

Предупреждая возможные претензии к учениям, он уточнил, что основные этапы розыгрышей практических действий войск проводятся на территории Российской Федерации, а замысел учений подразумевает условного противника, не имеющего отношения к конкретному государству.

«По нашим оценкам, обстановка, предусмотренная сценарием учения, может сложиться в любом регионе мира», — сказал Фомин.

В легенду учений заложили проблему влияния исламского экстремизма на территории стран Ближнего Востока и Юго-Восточной Азии с расширением конфликтного потенциала в Центрально-Азиатский регион.

По сценарию на юго-западе России создано условное государство, и его руководство разделяет экстремистские идеи лидеров международных террористических организаций. Вымышленное государство сближается с различными экстремистскими движениями и способствует распространению радикального исламизма на территории соседних государств.

Эскалация напряженности на границе условной страны с Россией перерастает в вооруженный конфликт — так начинаются учебные действия Вооруженных Сил РФ.

По планам Минобороны РФ, практические действия войска проведут на полигонах «Аданак», «Тоцкий», «Донгуз», «Чебаркульский», «Алёйский», «Юргинский», полигонах ВВС и войск ПВО: «Ашулук», «Сафакулево», на территории Российской Федерации и в акватории Каспийского моря.

На полигонах «Тоцкий» и «Аданак» в европейской части России, а также на полигоне «Донгуз» будут задействованы до 12950 человек (из них военнослужащих Российской Федерации — до 10700 человек, иностранных государств — до 2250 человек), до 250 танков, около 450 единиц боевых машин пехоты и бронетранспортеров, до 200 единиц артиллерийских систем и РСЗО.

Для участия в маневрах приглашены воинские контингенты государств Центрально-Азиатского региона: Республики Казахстан, Кыргызской Республики, республик Таджикистан, Узбекистан, Индии, а также Китайской Народной Республики и Исламской Республики Пакистан.

Представители военно-дипломатического корпуса, аккредитованные в Российской Федерации, смогут понаблюдать за практическими действиями войск во время проведения активной фазы учения 20 сентября на полигоне «Донгуз».