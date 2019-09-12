Москва, 12 сентября. Журналисты рассекретили тесную дружескую связь народной артистки СССР Софии Ротару и криминального авторитета Алимжана Тохтахунова, больше известного как Тайванчик.

Как уточнили представители средств массовой информации, дружба между артисткой и бизнесменом зародилась еще в 70-е годы XX века. Когда Ротару и Тохтахунов познакомились, мужчина уже имел определенный авторитет. Как передает НТВ, чтобы быть ближе к певице, поклонник часто заглядывал к ней в гримерку с букетом роз. По данным журналистов, чтобы покорить Ротару, Тайванчик однажды даже снял самый дорогой ресторан. Два дня в заведение не впускали гостей, отдыхать там могла только исполнительница.

СМИ рассекретили тайную связь Ротару с криминальным авторитетом Тайванчиком. Источники уточнили, что Ротару была для криминального авторитета «любовью всей его жизни».

«Он преклонялся перед ее талантом, голосом, внешностью. Было видно, что он к ней очень неравнодушен, это я сам видел своими глазами», — рассказал в программе «Основано на реальных событиях» музыкант Александр Левшин.

Как передает телеканал, при этом, когда у Тохтахунова появились проблемы с законом, Ротару выступила в его поддержку.

Ранее директор Софии Ротару Сергей Лавров раскрыл секреты молодости певицы. Лавров уточнил, что Ротару не курит, ест овощи, зелень и фрукты, которые выращивает сама вместе с помощниками. Если Ротару позволяет себе выпить вино, то только белое и горячее. Лавров рассказал, что «в гримерке всегда есть бутылка вина».

Ранее София Ротару отказалась от гастролей в России. Как пояснил концертный директор украинской певицы, артистка сделала это, поскольку не хочет подвергать риску свое здоровье.

София Ротару родилась в 1947 году. Творческий путь эстрадной исполнительницы начался в 60-х годах прошлого столетия. В 1988 году Ротару получила звание Народной артистки СССР. Главными хитами певицы в советское время стали композиции «Хуторянка», «Лаванда», «Червона рута» и «Луна, луна». В 2000-е Ротару продолжила завоевывать поклонников такими песнями, как «Я же его любила», «Я назову планету» и «Белый танец».

Сын эстрадной исполнительницы Руслан Евдокименко показал, как певица выглядит в 71 год. Он выложил фотографию артистки в Instagram. Пользователи социальной сети восхитились внешним видом знаменитости — на снимке Ротару выглядела молодо и свежо.