Минобороны РФ объявило иностранным военным атташе о проведении учений «Центр-2019»

Москва, 12 сентября. Специальный брифинг для ста иностранных военных атташе — в том числе из стран НАТО — состоялся в Минобороны РФ. В российском оборонном ведомстве рассказали о предстоящих стратегических командно-штабных учениях «Центр-2019», передает корреспондент Федерального агентства новостей.

Маневры пройдут с 16 по 21 сентября на территории Центрального военного округа — в последний раз они проводились здесь четыре года назад, в соответствии с цикличностью учений войск каждого округа. Замминистра обороны РФ Александр Фомин сообщил иностранным коллегам, что основная цель учений — продемонстрировать готовность вооруженных сил России и государств Центрально-Азиатского региона к защите национальных интересов и повысить уровень взаимодействия в ходе решения совместных задач по сохранению мира, защите интересов и обеспечению безопасности в регионе.

Темой учений станут действия группировок войск коалиции государств в борьбе с международным терроризмом, а также обеспечение военной безопасности на Центрально-Азиатском стратегическом направлении.

«В учении будут задействованы органы военного управления, войска Центрального военного округа, часть органов военного управления войск Южного и Восточного военных округов, воздушно-десантных войск, дальней и военно-транспортной авиации. Для участия в маневрах приглашены воинские контингенты государств Центрально-Азиатского региона: Республики Казахстан, Кыргызской Республики, республик Таджикистан, Узбекистан, Индии, а также Китайской Народной Республики и Исламской Республики Пакистан», — сообщил Александр Фомин.

По словам замминистра обороны РФ, учения пройдут в два этапа. На первом органы военного управления уточнят планы применения группировок войск и боевых действий, а также обсудят, как действовать при отражении ударов с воздуха, ведении разведки и поиска, оборонительных операциях. На втором этапе отработают управление многонациональной группировкой войск при нанесении массированного огневого удара по позициям условного противника.

Практический этап маневров пройдет на полигонах «Аданак», «Тоцкий», «Донгуз», «Чебаркульский», «Алейский», «Юргинский», полигонах ВВС и войск ПВО «Ашулук» и «Сафакулево», и в акватории Каспийского моря. Иностранные военные атташе смогут наблюдать за учениями на открытом полигоне «Донгуз» 20 сентября. В учениях задействуют до 12,95 тысячи человек: до 10700 человек из числа российских военных и до 2250 человек из числа иностранных военнослужащих. На полигонах «Тоцкий», «Аданак» и «Донгуз» будут задействованы 250 танков, около 450 единиц боевых машин пехоты и бронетранспортеров, до 200 единиц артиллерийских систем и РСЗО.