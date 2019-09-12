Военные РФ в Сирии зафиксировали 24 нарушения в провинциях Идлиб, Латакия, Алеппо и Хама

Москва, 12 сентября. Российские наблюдатели за прошедшие сутки зафиксировали 24 случая нарушения режима прекращения военных действий в Сирийской Арабской Республике, турецкие — восемь. Об этом сообщается в информационном бюллетене министерства обороны РФ.

По имеющимся данным, российские военнослужащие за прошедший день зафиксировали 24 случая стрельбы в провинциях Идлиб, Латакия, Алеппо и Хама.

«Турецкой частью представительства зафиксировано восемь фактов открытия огня в провинциях: Идлиб — четыре, Алеппо — два, Латакия — два», — следует из документа.

Напомним, вооруженный конфликт в Сирийской Арабской Республике продолжается с 2011 года. В декабре 2017 года было объявлено о победе над международной террористической группировкой «Исламское государство»1 (запрещена в России) в Сирии и Ираке. В некоторых районах страны в настоящее время продолжаются зачистки от боевиков и членов бандитских вооруженных формирований. На сегодняшний день на первый план выступает политическое урегулирование, восстановление государства, а также возвращение беженцев.

1 Организация запрещена на территории РФ.