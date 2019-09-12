В ДНР предотвратили крупную диверсию на железной дороге

Донецк, 12 сентября. Сотрудники органов безопасности Донецкой Народной Республики в четверг предотвратили крупную транспортную диверсию, подготовленную украинскими силовиками.

Как сообщает министерство госбезопасности ДНР, на железнодорожных путях было обнаружено самодельное взрывное устройство, которое, судя по всему, должно было вывести из строя железнодорожное полотно и вызвать сход с рельсов товарного состава. Специалисты-взрывотехники успешно обезвредили бомбу, поэтому инцидент обошелся без жертв и разрушений.

«МГБ ДНР обнаружено самодельное взрывное устройство, установленное под железнодорожным полотном на участке дистанции «Мушкетово», — говорится в сообщении ведомства.

Отметим, что украинская армия активно использует диверсионную тактику, направляя небольшие группы на территорию ДНР для минирования или уничтожения объектов социальной инфраструктуры. В августе, к примеру, украинские диверсанты разрушили четыре высоковольтные опоры в Шахтерске, чтобы оставить населенный пункт без света. В июле жительница Зайцево подорвалась на украинской мине в буферной зоне. От полученных ранений женщина погибла на месте. Специалисты ДНР в ходе осмотра места происшествия нашли еще две противопехотные мины, оставленные украинскими силовиками.

Гражданская война на Украине продолжается с 2014 года. В 2015 году в Минске был принят комплекс мер по урегулированию конфликта, который должен был положить конец кровопролитию. В частности, минские соглашения предусматривают предоставление Донбассу особого статуса, полное прекращение огня и проведение на неподконтрольных территориях местных выборов. За полных четыре года украинская сторона не выполнила ни одного из перечисленных в документе пунктов.

Украинская сторона заявляет, что не будет выполнять политическую часть «Минска-2», пока в Донбассе продолжается стрельба. Учитывая, что обстрелы осуществляет сама же украинская армия, Киев фактически заморозил мирное урегулирование конфликта.